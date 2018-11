Od palem za plackou. Florbalisté si před startem MS užívali na Tenerife

Česko: teplota lehce nad nulou, zatažená obloha, mlhu střídá déšť. Tenerife: příjemné dvacítky, modré nebe, slunce od rána do večera. Co byste si vybrali? Florbalisté těsně před startem domácího mistrovství světa zmizeli do ciziny. Poprvé v historii. „Příjemná změna,“ usmál se kapitán Matěj Jendrišák, jenž v sobotu přivede český tým do rozpálené O2 Areny k úvodní partii s Německem. „Před odjezdem jsem dostal fůru zpráv o tom, že tam byla nějaká bouře. Ale už jen to, že máme tréninky v teple a můžeme chodit v kraťasech, je moc fajn.“

Ptáte se, proč Češi znovu nejeli třeba do Bystřice nad Pernštejnem? Za revoluční novinkou hledejte finského trenéra Petriho Kettunena. Když loni v zimě jednal o angažmá u české reprezentace, dal si soustředění v teple jako podmínku. Drahou podmínku: šestidenní mise na Tenerife vyjde na 590 tisíc korun. Odměnou má být historicky první česká medaile z domácího mistrovství světa.

Pro Švédy, Finy i Švýcary, což jsou věční rivalové Česka ze světové špičky, je finální příprava na jihu letitou klasikou. „Asi na tom něco bude, když to tři nejlepší fl orbalové státy dělají stejně,“ zmínil asistent trenéra a někdejší kapitán národního týmu Milan Fridrich. Mimochodem, kouč Kettunen byl na stejném místě jako teď i před dvěma lety s finskou reprezentací, kterou pak v Rize dotáhl k titulu.

Pro ilustraci: švédský a finský tým znovu najdete na Kanárských ostrovech, švýcarská parta vyrazila do Dubaje. „Kdybychom na turnaji neměli adekvátní výsledky, mohl by se výjezd na Tenerife obrátit proti nám, ale věříme, že nás to naopak vystřelí nahoru,“ pravil veterán Milan Garčar, v pětatřiceti letech nejstarší český hráč pro pražský šampionát.

Garčar a jeho kumpáni jsou na Tenerife od minulého čtvrtka do zítřka, ale obvyklé fl orbalové tréninky se na ostrově v Atlantiku nekonají. Cílem je vyčistit si hlavu a nabrat energii v příjemném prostředí. Tři a půl tisíce kilometrů od domova je navíc nulový tlak, novináři zůstali v Česku.

Trenér Kettunen poskládal program z jiných sportů, teambuildingu či mentální přípravy, do toho Češi rozebírají hru soupeřů. „Po soustředění bude každý hráč znát svoji roli pro mistrovství světa,“ naplánoval Kettunen. „Tenhle model přípravy už známe. I v létě jsme hráli třeba basket a fotbal, cvičili jsme rozehrávku nebo zónové bránění s jiným sportovním náčiním,“ vyložil Garčar.

„Odpočineme si od fl orbalu, abychom hlad na turnaj navýšili. Z pozice gólmana jsem rád, že tam bude fl orbalu méně. Často klečíme a na delším soustředění to bývá docela nápor na kolena. Na Tenerife bychom se vůbec neměli postavit do kasy,“ říkal brankář Lukáš Souček ještě před odjezdem.

„Na fl orbalu jsme hodně pracovali v létě, nic jsme neodflákli. Teď se odreagujeme a snad nám to pomůže. I těch pár dnů ještě může tým posunout,“ poznamenal útočník Marek Beneš.

Zítra se s ostatními sbalí a vrátí se zpátky do zimní Prahy. Tady se skrývá zřejmě jediné riziko: ustojí hráči teplotní šok? To se teprve ukáže, zatím může Beneš jen doufat: „Snad nikdo nedostane rýmičku.“

