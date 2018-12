Delong se radoval po hattricku na domácím MS: Můj nejlepší zápas!

Hattrick v prvním zápase na mistrovství světa. Mohlo to dopadnout lépe?

„Musím poděkovat klukům. Pokaždé mi to namazali na chleba, já jen stál na dobré pozici a zametal to do brány. Fakt jsem si to užil, hrát před takovými fanoušky je fantastické.“

Užil jste si i dramatický průběh zápasu? Němcům jste odskočili až na konci druhé třetiny.

„Možná jsme byli zbytečně nervózní z plné haly. Postupem času jsme si na to zvykli a začali soupeře mačkat, až se to nakonec zlomilo.“

Neublížilo vám i to, že se hrálo až večer?

„Opakovali jsme si, že nesmíme být nervózní. Jenže nikdo takovou atmosféru nezažil, takže jsme vlezli na plac a prvních pár minut tam byla nervozita. Z toho plynuly technické chyby, ale postupem času jsme to odbourali. Snad to bude lepší a lepší.“

Kdy se zápas zlomil?

„Když jsme dali gól na 6:3. I Němci pak vytahovali presink, snažili se rozhodit obranu, otevřeli hřiště a snadněji jsme se dostávali do gólových pozic.“

Po prohrané první třetině jste prý nepanikařili, vážně byl v kabině klid?

„Po první třetině jsme si řekli, že to musíme zlepšit a trochu lépe se koncentrovat. Moc nám pomohli fanoušci, byl to náš šestý hráč. Měl jsem tu rodinu, před kterou bylo úžasné hrát. Z jejich očí jsem viděl radost.“

Měl radost i týmový pokladník za váš hattrick?

„Nevím, jak to tady funguje. Nejsem v nároďáku moc dlouho. Ale když jsme se radovali, kluci říkali: Desátý gól v zápase a ještě hattrick, to bude hodně drahé…“

Byl to váš nejlepší zápas v životě?

„Jo, jo. Byl jsem v Superfinále, které jsme dvakrát prohráli. Dneska jsem v O2 areně poprvé vyhrál, premiéra jako hrom! Nejlepší zápas, který jsem hrál.“

Už v neděli vás čeká Lotyšsko. Co od něj čekáte?

„Určitě se líp popereme s atmosférou a celkově očekávám náročnější hru, protože Lotyši jsou urostlejší. Chodí do soubojů mnohem ostřeji, takže se musíme nachystat především v hlavě. Snad vyhrajeme, abychom postoupili rovnou do čtvrtfinále.“