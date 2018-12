Pražan trefil v semifinále MS tyč a litoval: Tohle si neodpustím

Máte tu situaci pořád v hlavě?

„Nádherná akce, byla tam odkrytá půlka branky. Nejspíš jsem si špatně nakročil, bohužel. Stačilo, aby to šlo o dva centimetry vedle, a mohlo to být 2:3. S jednogólovým mankem se hraje líp, zápas mohl mít úplně jiný spád.“

Místo toho Finové trefili dva góly během patnácti vteřin a bylo hotovo.

„V první třetině jsme dojeli na neproměňování šancí, nízké tempo a možná i zkušenost Finů. Hráli líp na balonku a počkali si na šance. Ve třetí třetině jsme zapnuli, ale...“

Neproměňovali jste šance. V tom byl klíč, viďte?

„Na mezinárodní úrovni se obecně hraje bez chyb a každá ztráta soupeře nebo naše šance se musí využívat. Moc jich za zápas nebývá, což se týkalo i Finů. Obvykle je to taková bitva o střední pásmo, při hře pět na pět moc gólů nepadá.“

Co si můžete ze semifinálové porážky vzít do zápasu o bronz?

„Možná je potřeba do toho trochu víc vlítnout, ze začátku to bylo takové opatrné. Ne, že by nikdo nechtěl hrát, spíš jsme čekali, co se stane. Finové dlouho drželi balonek a my jsme tím ztratili tempo. V zápase o bronz budeme muset být o kus hladovější než v prvních dvou třetinách proti Finsku.“

Ještě něco budete potřebovat?

„Je to klišé, ale musíme hodit semifinále za hlavu. Ať chceme nebo ne, proti Finsku jsme byli outsideři. Nevyšlo to, klíčový zápas je v neděli. Musíme dobře zregenerovat a mentálně se nachystat na další těžký mač.“

Mimochodem, kde jste sledoval předchozí domácí mistrovství světa před deseti lety?

„Byl jsem na finálovém dni přímo v hale, viděl jsem prohraný zápas o třetí místo. Pamatuju si to zklamání, ale nechci si z toho nic brát. Spíš se těším na to, jak to proti Švýcarsku odčiníme.“

Takže cílem je neopakovat zklamání z roku 2008?

„To nechce zažít nikdo, doma je to o to silnější. Pokusíme se ze sebe vymačkat maximum. Prostředí, které tu máme nachystané, je pro nás vyloženě uzpůsobené. Medaili prostě urveme za každou cenu.“