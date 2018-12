Ondrušek by pokračoval finskou cestou: Nikdo nehrál na medaili

Jak vám je?

„Pocity jsou hodně prázdné, nezvládli jsme semifinále ani zápas o bronz. Proti Finsku a Švýcarsku jsme dohromady dali jen čtyři góly, což na medaili nestačí.“

Když jste vyrovnal na 2:2, doufal jste, že to váš tým nakopne k medaili?

„Doufali jsme všichni. V obou víkendových zápasech jsme prohrávali, což nám vzalo síly. Nemohli jsme kontrolovat hru, jak jsme si přáli. Včera i dneska jsme to honili na poslední chvíli a nakonec jsme na to dojeli.“

Co vám scházelo nejvíc?

„Vedení, náskok. Proti Finům i Švýcarům jsme museli dotahovat. Už to není o tom, že bychom ztráceli fyzicky jako dřív. Musíme zápas dovést do vítězného konce, což neumíme. Mimochodem, vypadá tak i česká liga.“

Měl jste ze sebe na šampionátu dobrý pocit?

„Ve skupině jsem se cítil fajn a čtvrtfinále s Dánskem jsme taky nějak zvládli, i když už jsme měli v hlavě něco jiného. Po finálovém víkendu se mi bude těžko spát. Měl jsem dost gólových šancí na to, abych pomohl týmu ještě víc. Asi to z mé strany nebyl úplný propadák, ale je potřeba být kritický a říct si, že nikdo z nás nepodal takový výkon, který by stačil na medaili.“

Po turnaji se bude řešit budoucnost trenéra Petriho Kettunena. Je finská cesta podle vás správná?

„K Petrimu jsme měli respekt, makali jsme a všechno fungovalo. Dva roky jsou ale možná málo, ještě by to chtělo delší čas, abychom se s tímhle modelem sžili. A navíc: v české lize není jediný trenér, který by mohl vést národní tým. Je na českém florbalu, jakou cestu si zvolí pro další dva roky, ale mně se tahle cesta líbila.“

Najdete útěchu aspoň doma? Před mistrovstvím světa se vám narodila dcerka Elen.

„Strašně se těším, s klukama jsme spolu už skoro měsíc. Na druhou stranu mě moc mrzí, že tahle parta lidí, která se semkla, neuhrála medaili. Během dvouletého cyklu jsme to odjezdili a dostali se na fyzickou úroveň, s kterou jsme mohli tenhle víkend zvládnout. Dva roky jsou možná ještě krátká doba, ale finská cesta je pro mě jediná možnost, jak český florbal posunout výš.“