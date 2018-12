Zklamaný kouč florbalistů: Hlavu mám prázdnou, budoucnost budeme řešit

Co rozhodlo?

„Nevím, v čem byl zlomový bod. Odehráli jsme docela dobrý zápas, bohužel jsme ale udělali pár chyb, které Švýcarsko potrestalo. Hrálo dobře, za povedené semifinále se Švédskem si zasloužilo být ve finále, ale zápasy nejsou vždycky férové. Bylo to těsné, rozhodovaly detaily.“

Které detaily?

„Dopustili jsme, aby nám Švýcaři dali dva snadné góly. A když sami vstřelíte jen dvě branky, je hodně těžké takové zápasy vyhrávat.“

Cítíte velké zklamání?

„Samozřejmě. Turnaj měl excelentní atmosféru, pro mě to byl úžasný zážitek a čest hrát před těmito lidmi.“

Jenže jste zůstali bez medaile.

„Užili jsme si to, ale bohužel jsme nedokázali víc než tohle. Je to trochu obrázek celých dvou let, co český tým trénuju. Se Švýcary můžeme jednou vyhrát, pak prohrát, což se stalo i teď na mistrovství světa. Zato Finsko a Švédsko je trochu před námi.“

Tušíte, jak bude vypadat vaše budoucnost? U české reprezentace vám končí smlouva.

„Moje hlava je teď tak prázdná, že absolutně netuším, jaká bude budoucnost. Budeme se o tom bavit po turnaji.“