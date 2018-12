MS v Praze lámalo rekordy. Florbal se posouvá, říká šéf. Co Kettunen?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Česko - Švýcarsko 2:4. Medaile z MS nevyšla, Češi doma končí čtvrtí VŠECHNA VIDEA ZDE

Bude Kettunen u týmu pokračovat?

„Dohodli jsme se, že trenérskou otázku budeme řešit, až se vyhodnotí celý šampionát. Na Petriho práci oceňuju rok a půl obrovské náročnosti, kdy ukázal, jak náročný může být trenér národního týmu. Vím, že to pro hráče muselo být strašně těžké. Dostali se na hranu toho, co je dneska možné při nabitém florbalovém kalendáři a v situaci, kdy ne všichni jsou plní profesionálové. Všem českým koučům Petri ukázal, kde je dneska v trenérské odbornosti špička trenérského světa. Pro spoustu českých trenérů byla motivující možnost s ním pracovat a poznat ho blíž.“

Jenže mistrovství světa nevyšlo.

„Ano, sportovně šampionát neskončil úspěchem. Od začátku jsme říkali, že chceme získat medaili, což se nepovedlo. Musíme si přiznat, že v semifinále i v zápase o bronz k medaili nebylo blízko. Trenérovu budoucnost budeme řešit už ve čtvrtek, ale rozhodnutí padne asi nejdřív v lednu.“

Jinak se ale turnaj povedl, padlo několik rekordů v návštěvnosti.

„Se šampionátem panuje obrovská spokojenost. Přímým zrcadlem byl nejen zájem fanoušků, který byl ještě větší, než jsme předpokládali, ale i reakce všech federací. Nepamatuju si, že by se někdy padesát zemí shodlo na tom, že to pro ně byl šampionát, který byl do určité míry přelomový a důležitý pro rozvoj jejich domácího florbalu.“

V čem přelomový?

„Myslím tím celé aranžmá, které během šampionátu bylo. U každého účastníka – diváka, hráče nebo organizátora – jsme se snažili, aby jeho zážitek byl na nejvyšší možné úrovni. Diváci si užili nejen fantastický florbal, ale celá aréna vypadala nejsportovněji a nejflorbalověji, jak je možné. Divácký program i zážitek byl na výjimečné úrovni, což se potvrdilo na vysokých návštěvách.“

Čekal jste, že přijde víc než 180 tisíc lidí? S velkou rezervou jste překonali dosavadní historické maximum z Göteborgu 2014.

„Měli jsme projekci, na jaká čísla bychom se mohli během turnaje dostat, ale v reálu to bylo ještě lepší. Je to trochu náplast na sportovní výsledek, i když je jasné, že ve sportu o úspěchu a neúspěchu rozhodují události na hřišti. Chtěli jsme medaili, ale nemáme ji.“

Znamená pro vás divácký rekord satisfakci? Na zápasy prvního českého šampionátu v roce 1998 chodilo kolem dvou set lidí…

„Cesta, kterou český florbal za dvacet let ušel, je opakovatelná a založená na postupném vývoji. Myslím, že to může být motivující i pro další země. Pokud jde o nás, potřebujeme pokračovat v plynulém rozvoji. Tohle mistrovství světa neměl být vrchol, jen posun florbalu v některých detailech. Míra zájmu diváckého, mediálního nebo partnerského je něco, co může jednotlivé kluby v Česku zase posunout a zlepšit to jejich pozici.“

Jak třeba?

„První den turnaje jsme tu měli přes padesát starostů českých měst. Mnoho z nich přiznalo, že na téhle úrovni viděli florbal poprvé v životě. Zpětná vazba, že se na ten sport začínají dívat jinak, je úplně přímá. V tom může mít šampionát obrovský dopad pro celou republiku.“

Chystáte do budoucna nějakou další velkou akci?

„Diskutujeme o tom, že by se v roce 2021 k nám vrátilo mistrovství světa juniorů, které tady nebylo osmnáct let. Určitě existuje i varianta, že budeme mluvit o pořádání ženského šampionátu 2023. Možnosti tu jsou.“