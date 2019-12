Florbalistky zničily Lotyšky, ale Ratajová nechválila: Dost jsme jim dovolily | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU Jako kdyby se vrátila v čase. Útočnice Denisa Ratajová s českými florbalistkami po dvou letech znovu začínala mistrovství světa zápasem s Lotyšskem – a na rozdíl od předloňského šampionátu (8:3) to tentokrát bylo bez nervů: „Možná jsme to všechny měly trochu v hlavě, takže jsme byly důslednější.“ Ratajová ke snadné výhře 14:2 přispěla třemi góly a třemi asistencemi, hvězda švédského Pixba byla v Neuchatelu nejproduktivnější Češkou.

Těšilo vás, že už po první třetině bylo za stavu 5:0 rozhodnuto?

„Je fajn, že to bylo lepší než před dvěma lety v Bratislavě. Možná jsme si na to vzpomněly a je super, že jsme dokázaly dát rychlé góly. Musím ale říct, že jsme Lotyškám docela dost dovolily. Chodily třeba tři na jednu nebo do rychlých protiútoků. Naštěstí nás moc podržela Christy (brankářka Jana Christianová).“

Tým jste podržela i vy, k třem trefám jste přidala tři gólové nahrávky.

„První gól si ale nepočítám. Nepřipadám si, že bych na něm měla zásluhu. Byla to střela Nely Jirákové – a hezká. Vystřelila a mě se to někde dotklo. Na hattrick nemyslím, tenhle gól byl Nelin.“

Byl to pro vás sváteční zápas, v reprezentaci jste se dostala už přes osmdesát bodů. Řešíte to?

„Upřímně, snažím se na to moc nemyslet. Nepřipadám si jako typický gólový hráč, větší radost mám z nahrávek. Jsem ráda, že nám to v naší lajně jde: daří se nám dávat góly a taky jich ne moc dostávat. Snad na to navážeme i v dalších zápasech a na tomhle šampionátu se nám bude dařit.“

V pondělí jdete na Švédky, úřadující mistryně světa. Sledovali jste v sobotu jejich první zápas se Slovenskem (23:1)?

„Já nekoukala, ale některé holky ano. Švédky se docela rozstřílely, tak doufám, že jim toho na nás moc nezbylo. S Eliškou (kapitánkou Krupnovou) se moc těšíme, ve švédském nároďáku máme spoluhráčky z klubu, takže dojde na rivalitu. Švédsko je našlapané skvělými hráčkami, ale my chceme ukázat, že máme lepší tým.“

Co by na Švédky mohlo platit? Během říjnové generálky v Praze jste s nimi v základní hrací době uhrály senzační remízu.

„Tenkrát se nám je dařilo držet na mantinelech, aby musely střílet odtud, a pokrývat středy, které jsou mnohem nebezpečnější. Základ je jít do soubojů naplno, nebýt pasivní. V Praze jsme Švédky zdvojovaly a místy snad i ztrojovaly, což je rozhodilo. Když zároveň budeme využívat svoje šance, mohlo by to dobře dopadnout.“