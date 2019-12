Florbalistka upřednostnila rodinu, teď komentuje MS: Pusu nezavřu | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Florbal není všechno. Minimálně pro Elišku Vrátnou. Ta ještě před třicítkou skončila v reprezentaci a dala přednost rodině. Po porodu se sice vrátila do extraligy, ale tím to končí. „Akorát bych zabírala místo mladým.“ Na mistrovství světa přesto pořád jezdí, jako televizní spolukomentátorka je i letos v Neuchatelu. Jak vidí medailové šance českého týmu?

Když si v tiskovém centru sedne k rozsvíceným diktafonům, usměje se: „Jako zamlada, viďte?“ Eliška Vrátná už jako energická útočnice, jež byla zvyklá schytat spoustu ran, po zápasech dlouho zůstávala v mixzóně. Ráda se dělila o svoje dojmy a jindy fádní hodnocení šedesáti florbalových minut uměla osvěžit nadhledem a sebeironií.

„Kdo mě zná, ví, že pusu nezavřu,“ poví hned zkraje vyprávění. A tuhle vlastnost využívá Česká televize: Vrátná na ženském mistrovství světa znovu komentuje zápasy a sleduje cestu týmu za vysněnou medailí. Češky ve skupině s přehledem porazily Lotyšsko i Slovensko, navzdory porážce se švédskou mašinou tak prošly do pátečního čtvrtfinále s Polskem. V Neuchatelu se zatím jede podle očekávaného scénáře, o úspěchu se rozhodne však až o víkendu.

„Velká síla holek je v tom, že jsou optimisticky naladěné. Sálá z nich obrovská chuť po medaili,“ všímá si Vrátná. „Švýcarský trenér Rhyner s týmem udělal obrovský kus práce a velkou výhodou je silná první pětka z ciziny.“

V zápasech se navíc ukázalo, že k produktivitě umí přispět kterákoli formace. „Většinou to bývá tak, že první útok dává góly, druhý je udržovací a třetí tam jde víceméně kvůli tomu, aby si první dva odpočinuly. A všichni doufají, že dostane co nejméně gólů. Tohle u českého týmu zatím neplatí, což je fajn příslib do rozhodující fáze,“ říká spokojeně.

Poslední mistrovství světa odehrála Vrátná před čtyřmi lety v Tampere, kde po krachu v bitvě o bronz odcházela z jeviště se slzami v očích. Bylo jí teprve šestadvacet, ale věděla, že další medailovou šanci už nikdy nedostane. Florbal je pořád ještě amatérský sport, kterému obětovala fůru času. Chtěla dát víc prostoru práci (dělá fyzioterapeutku a dál studuje) a rodině. Dcerce Natálce je už dva a půl roku.

Ačkoliv se časem vrátila do Bohemians, reprezentaci má už uzavřenou. „Táhla by mě, ne že ne. Zahrát si v dresu s českým znakem a poslouchat hymnu je pro sportovce nejvíc. Ráda na nároďák vzpomínám, ale s rodinou už je to nereálné. Je nesmysl, abych s mužem a dcerou jezdila třeba do ciziny. Navíc bych nestíhala další porci florbalových tréninků, bez kterých by to nešlo,“ vykládá. „Holek v extralize je dost – zvlášť těch mladých. A měly by získávat zkušenosti. Ve třiceti bych jim akorát zabírala místo.“

Zbyla tedy role pozorovatelky, kterou si ovšem umí vychutnat. „Zápasy prožívám absolutně bez nervů. Nějaké emoce pochopitelně zůstávají, ale už to není takové vypětí jako předtím,“ líčí Vrátná. V Neuchatelu je rozpačitá ze slabých návštěv, turnaj ve frankofonní části Švýcarska zatím moc netáhne. Ovšem i tahle mise může mít sladkou tečku. „Snad si užiju medailovou euforii aspoň za mikrofonem, moc bych to holkám přála.“