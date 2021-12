Pozor na Lotyše! Florbalisty čeká urputný soupeř, co už dvakrát vyhrál

PŘÍMO Z FINSKA | V hokeji to bývá zápas o všechno. Na florbalovém šampionátu by čtvrtfinále takovou infarktovou podívanou být nemělo, ale Češi si dobře uvědomují, že Lotyši středeční partii (od 14.30 hodin) nemíní tak lehce odevzdat. „Je to velmi dobrý soupeř, fyzicky nachystaný. Musíme naši hru dostat ještě výš,“ tvrdí kouč Petri Kettunen. Vítěz se v pátečním semifinále utká s úspěšnějším z dvojice Finsko - Slovensko. Takže se dá tušit, že to bude výběr Suomi…

Poslední česká medaile už je zaprášená, pochází z roku 2014 z Göteborgu. Aby se Češi mohli poprat o další, musejí partii s Lotyši zvládnout. Jedině tak vede cesta k finálovému víkendu. Tedy přesně řečeno k pátku a sobotě, tentokrát je vrchol o den posunutý dopředu.

Ovšem pozor, je to nevyzpytatelný soupeř, Češi už s ním navíc dvakrát v historii světových šampionátů prohráli. Bylo to před třemi lety doma v Praze (3:4) a v roce 2012 (4:5). Tehdy po kolapsu skončili Češi na sedmém místě, což bylo historicky nejhorší umístění.

„Je to papírově nejtěžší soupeř z těch, co mohli přijít, spolu se Slovenskem. Dobře pro nás, pokud někam cílíme, musíme porazit každého a je to pro nás dobrý test pro semifinále, pokud ho zvládneme,“ řekl týmový kapitán Tom Ondrušek, který obě ztracené bitvy pamatuje.

Takže ví, co jeho partu čeká. „Lotyši budou hrát velmi důraznou obranu, čekat na chyby. Asi nebudou hrát tak ofenzivně jako Norové, důležitá bude trpělivost, hra s míčkem a prolomit jejich obranu, Když se zlepšíme a přidáme deset procent k zápasu s Nory, tak věřím, že si postup pohlídáme,“ dodal týmový kapitán, jenž ví, že je potřeba českou hru na šampionátu ještě vyladit.

Zkušený matador startuje už na pátém mistrovství, takže se nenechá jen tak něčím uchlácholit. Ani relativně vysoké poslední vítězství nad Nory (7:3) nesmí Čechy uspokojit.

„Výsledek super, ale zápas to moc dobrý nebyl. Když se na to budeme dívat takhle a budeme výkon zlepšovat, můžeme být úspěšní. Pokud si řekneme, že to bylo výborný, hrozně narazíme,“ tuší klíčová postava týmu.

„Při šampionátech je důležité, aby hra měla vzestupnou tendenci. Aby to šlo dopředu. Teď musíme udělat velký skok nahoru, abychom byli připravení na Lotyše. Jsem přesvědčený, že naše obrana je dost dobrá na to, abychom dokázali čelit opravdu těm nejlepším týmům,“ řekl k tomu finský kouč Ketunnen.

Zápas s Lotyši začíná ve středu ve 14.30 hodin českého času. Případné semifinále přijde na řadu v pátek v 17.45. V případě vítězství to nejspíš budou Finové. Podle očekávání…