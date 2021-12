Sexy florbalistka tetuje, přes celá záda má nápis: Láska hojí všechny rány!

Kreslení se věnuje odmalička, pro juniorský šampionát vytvořila do šatny kresbu českého lva, která přinesla mladým hráčkám štěstí. Na mistrovství, které se hrálo také ve švédské Uppsale, získala v září bronz. Teď se seniorským týmem touží Havlíčková po další medaili.

„Věnuju se kreslení už od malička. Přivedl mě k tomu můj taťka, který si vždycky taky tak nějak čmáral. Já jsem to od něj okoukala a máme podobný styl. Nikdy jsem neměla možnost studovat na umělecké škole, ale věnuju se tomu. Je to takové uvolnění a dá se u toho i relaxovat, všechno u toho vypustím a maluju,“ popisovala talentovaná florbalistka svoji vášeň.

Zaměřuje se na abstraktní malbu na obrovské plátno. „Míchám různě hlavně pastelové barvy, využívám i alobal, křídu a himálajskou sůl. Vzniká z toho takové pestré dílo,“ říká Havlíčková, která své prvotiny nabízí k prodeji na instagramu.

Toho, kdo si projede fotky, které na sociálních sítích zveřejňuje, nejspíš nejvíce upoutá její tetování přes celá záda. Stojí na nich: Love heals all wounds (Láska hojí všechny rány).

„Ačkoliv to na zádech nevidím, tak vím, že je to hrozně krásné a každý to jen chválí,“ usmívá se florbalová reprezentantka, z níž se stala sama tatérka.

K tetování má totiž kladný vztah odmalička. „Vždycky mě strašně bavilo se na to dívat. Když jsem pak seděla jedno u tatéra na křesle, tak jsem si řekla, že by mě to také mohlo bavit. Zkusila jsem to a zůstala jsme u toho. Moc mě to baví,“ vypráví obránkyně z Chodova, která zkrášlila i spoustu parťaček.

„První tetování jsem dělala spoluhráčce Aničce Fricové, ale to byla taková malinká vlnka asi na dva centimetry. Pak už jsem začala víc a víc. Konkrétně z holek, které jsou tady na šampionátu, jsem dělala tetování Káje Suché, Vanes (Vanesse Rebecce Keprtové). Byly to takové maličkosti, zatím mi nedaly větší plochu své kůže. Ale myslím si, že to bude přibývat, tetování je dneska trochu byznys,“ usmála se Havlíčková, která přiznala, že zezačátku měla trošku obavy.

„Je to samozřejmě něco jiného než na papír nebo na plátno. Nesmí se to pokazit, protože už není cesty zpět. Byl to ze začátku stres, ale čím víc člověk tetuje, tím víc se v tom naučí chodit. Je to jeden ze směrů, kterým bych se chtěla taky jednou vydat,“ tvrdí florbalová reprezentantka, která už si vybudovala svůj vlastní styl.

„Nemá ho každý. Zajímavost je v tom, že každá ta čára je úplně jiná, takže ji můžu dalšímu zákazníkovi napodobit, ale nikdy nebude stejná,“ popisuje 20letá florbalistka, která se dokáže prosadit i jako tatérka. Ozdoba těl je v posledních letech velmi populární, takže o zákazníky nebo zákaznice nebude mít nouzi.

V září při šampionátu získala bronz. Tentokrát by se seniorskou reprezentací chtěla také medaili. Třeba spoluhráčkám přinese štěstí i její tetování.

