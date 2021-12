Langer po Lotyších: Uvidíme, jak se Finové vyrovnají s domácí atmosférou

PŘÍMO Z FINSKA | Žádné pochyby. Čeští florbalisté potvrdili proti Lotyšům role favoritů a po vítězství 9:1 postoupili do semifinále šampionátu, v němž se nejspíš v pátek utkají s Finy. Ti by měli podle papírových předpokladů večer porazit Slováky… „Uvidíme, jak se vypořádají s domácí atmosférou, věřím, že jim to může přinést trochu nervozity na hole,“ říká útočník Filip Langer, jenž zápas skončil s bilancí 2+1.

Byl klíčový gól na začátku třetí třetiny, který vás definitivně uklidnil?

„Určitě nám hodně pomohl. Před tím gólem tam byla velká chyba, kdyby snížili na 2:3, to by Lotyšům hodně dodalo šťávu. Ale nepovedlo se jim to. Oni na to trpí celý turnaj, i proti Švédům a Finům si vytvořili spoustu šancí a většinou potom z protiútoku dostali gól.“

Vnímali jste, že je to nepříjemný soupeř? Na minulém šampionátu jste s Lotyši prohráli…

„Měli jsme velký respekt, to je jasný. Koukali jsme na videa se Švédy i Finy, v obou zápasech hodně hrozili, měli skvělé střely. Kdyby jim proti nim, a i teď proti nám, padly nějaké góly, mohlo to být úplně odlišné. Bohužel pro Lotyše, naštěstí pro nás, neměli tu efektivitu tak dobrou.“

Teď se zdá, že byste měli narazit na Finy. Jak se na to těšíte?

„Jsou specifičtí tím, jak odlišně hrajou na šampionátech. V přípravě a na Euro Floorball Tour hrají trochu jinak, bude to podle mě soubor obran. Bude záležet, který tým udělá míň chyb, protože ten zápas se bude rozhodovat v brejcích. Fini se tady i tak prezentují, Lotyše i Švédy porazili na rychlé protiútoky. Uvidíme, jak se vypořádají s domácí atmosférou, věřím, že jim to může přinést trochu nervozity na hole.“

I vy se jistě těšíte na pořádnou atmosféru, že? Zatím je to velká bída…

„Mistrovství je v tom specifické, teď je to ponuré, mám porovnání s pražským šampionátem, což bylo jiné. Ale věřím, že i tady to semifinále už bude nabité. Většina lidí čeká na pátek a sobotu, kdy si koupili lístky a bude to peklo.“

Co vaše souhra s Markem Benešem, která přinesla pět gólů?

„My spolu hráli už před pár lety. Samozřejmě si rozumíme, i když pořád tam jsou nějaké mouchy, které musíme vyladit. Ale dneska jsme to odehráli trošku líp a výkony gradujou.“