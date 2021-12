Legenda Cepek je v Síni slávy: Ale TOP florbal je nuda, býval atraktivnější

Je nejvýraznější postavou českého florbalu. Muž, který otevřel dveře ostatním do světa. Někdejší útočník Radim Cepek byl během finále MS uveden do Síně slávy Mezinárodní florbalové federace. „Je to pocta. Poděkování za kariéru,“ reagoval držitel stříbrné medaile jako hráč (2004), v roce 2014 dovedl národní tým jako kouč k bronzu. Upřímně ale říká, že ze současného florbalu není nadšený. „Když si vezmu semifinále, kde hraje TOP čtyřka, je to za mě až moc velká nuda,“ tvrdí 45letá legenda florbalu.

Budete uvedený do Síně slávy, jak si toho považujete?

„Je to velká pocta. Určitě to potěšilo mě i rodinu. Je to zadostiučinění, poděkování za kariéru. Je to hezký pocit.“

Kdy jste se to dozvěděl?

„Český florbal mi volal asi před dvěma měsíci, že jsem byl vybraný. Bylo to znenadání, protože žádné telefony z Česka jsem neměl. Takže mě to potěšilo.“

Musel jste to držet v tajnosti, bylo to těžké?

„Věděl to jenom malý okruh lidí, moje rodina, nikdo jiný. V práci jsem to komunikoval, že jsem pozvaný od IFF na šampionát. Nikdo nic nevěděl.“

Jaký moment z kariéry byste vypíchnul?

„Bylo jich určitě víc. Můžu na ni vzpomínat jenom dobře. Začínal jsem s hokejem, můj velký sen jako hokejista bylo hrát na mistrovství za reprezentaci. To se mi splnilo v jiném sportu. Takže když jsem se díval zpátky, nemůžu říct ani ň, splnil jsem si dětské sny. Bylo to nádherné. Každý okamžik, kdy jsem mohl nastoupit s hokejkou a hrát zápasy. Nezapomenutelné okamžiky jsou pochopitelně šampionát v roce 2004 a další věci.“

Byl jste první, kdo otevřel cestu českým hráčům do Švédska. Jaké to bylo být průkopníkem?

„Já jsem průkopníkem celou dobu prakticky… Tím, že jsem začínal hrát, když ještě nebyly dětské ani juniorské soutěže, tak se to bralo trochu jinak. Florbal se extrémně posunul od té doby. Když jsem tam odcházel, tak Švédsko bylo něco jako NHL v hokeji. Teď už se to možná tak nebere… I za podmínek, kdy jsem neměl žádnou supersmlouvu, to byl splněný sen.“

Stále se věnujete ve Švýcarsku, kde žijete, florbalu?

„Vždycky jsem říkal, že mě trénování baví. Vedu mládež neboli juniory, tam to mají specifické, mají juniorskou soutěž do 21 let, takže trénuju druhou nejvyšší soutěž v Zugu. Věnuju se celé mládeži, zajišťuju sportovní záležitosti v klubu.“

Co říkáte na současný český tým?

„Říkal jsem to už před mistrovstvím, že ten tým je dobře složený, že určitě nebude hrát druhé housle. Kluci hráli výborně, sympaticky v každém zápase. Určitě jsou to mladí kluci, kteří mají do budoucna velký potenciál.“

Jak komentujete cestu, jakou ušel světový florbal?

„To už tak pozitivní možná není. Když se podíváme na semifinále, kde hraje TOP čtyřka, tak v době, kdy jsem začínal, byla špička širší a bylo to zajímavější. Teď jsou jen čtyři týmy, které drží otěže. Semifinále je za mě až moc velká nuda. Sport se posunul, je to hrozně fyzické, je tam daleko méně hezkých akcí a to mi samozřejmě jako průkopníkovi chybí. Vím, že semifinále se nebude vyhrávat 10:8, ale je to velká vyčkávaná, kdo udělá chybu a potrestá se gólem. Za mě ty zápasy nejsou tak atraktivní jako kdysi.“

Co s tím? Pomohly by změny pravidel?

„Já bych se moc nepouštěl moc do debaty o úpravě pravidel - čtyři na čtyři, tři na tři... Nejsem toho zastánce. Hrál jsem hokej, který se hrával pět na pět, chci hrát florbal pět na pět. Samozřejmě, že se mohou nějak upravit pravidla, to je spíš na vývoji sportu. Když se budeme ubírat jako Finové přes basketbal a budeme hrát osobní obranu, budeme fyzicky velice silní, tak se to tím směrem bude dál ubírat... Dá se proti tomu bojovat tak, že každý trenér má postavené jinak své priority a hra se může podle toho odvíjet.“

Pro diváka ubylo pohledných akcí…

„Všichni chtějí hrát na balonku na jistotu, nepouštět se do riskantních akcí a atraktivita pro diváka, což je to nejdůležitější, chybí.“

Hodláte se ještě vrátit do českého florbalového prostředí?

„Uvidíme, já nikdy neříkám nikdy. Samozřejmě sleduju dění v Čechách, neříkám, že mě to láká, ale může to nastat.“