Finále bylo blízko. Mrzí to hrozně moc, smutnil Bauer. Vítěznou střelu cítil

PŘÍMO Z FINSKA | Chytal skvěle. Párkrát famózně vymrštil ruku, aby míček zkrotil. Ale nakonec to nebylo nic platné. Ani brankář Lukáš Bauer nezabránil porážce v semifinále mistrovství světa florbalistů s Finy, kteří vyhráli 3:2 díky trefě 49 sekund před koncem. „Mrzí to hrozně moc,“ vykládal smutně český brankář, který pochopitelně věří, že národní tým zvládne sobotní boj o bronz se Švýcary. Tentokrát nestačilo ani vedení 2:0 nad favoritem.

Bolí hodně porážka po takovém výkonu?

„Hrozně moc. Věřili jsme, všech pětadvacet třicet lidí, že ten zápas zvládneme. Byli jsme dobře takticky připravení, fyzicky taky, ale bohužel jsme neproměnili naše šance. Věděli jsme, že musíme být efektivní, protože toho moc mít nebudeme. Jako vždycky na konci zápasu to tam někde proletělo... Mrzí to hrozně moc.“

Viděl jste něco z vítězné střely?

„Já jsem tušil, že bude střílet, protože Johansson je fantastický hráč. Známe ho, buď to shazuje, ale my byli tak dole, že tam nebylo moc místa. Takže jsem si myslel, že bude střílet, ale měl jsem před sebou tři lidi a jen jsem cítil, jak mi to škrtlo o rukáv. Neviděl jsem to, bohužel.“

Přitom vaše taktika vycházela, Finové byli velmi zaskočení.

„To jo, zahráli jsme podle mě fantastický zápas, určitě jedno z nejlepších semifinále, co jsme proti Finům hráli. Bylo to dobrý do obrany, občas jsme měli nějaký brejk, ale primárně to byla fantastická defenziva, měli jsme tam i šance... Bohužel jsme je neproměnili a na to jsme dojeli.“

Když jste po zákroku v oslabení ve třetí třetině parádně lapil míček a zapumpoval vítězně rukou, věřil jste, že utkání nakonec zvládnete?

„Dělám to docela často. Já jsem si ten zápas hrozně užíval. Semifinále mistrovství světa se nehraje každý den, fakt jsem věřil, že to zvládneme. Bohužel to nestačilo.“

V úvodu jste dostal ránu do hlavy, neměl jste obavy, že utkání nedohrajete?

„Šel jsem soupeři pod nohy, on mě nějak nakopl, pořádně ani nevím jak. Musím se na to podívat. Je to jen roztržený ret a bolavá hlava, jinak to nic není. V semifinále mistrovství světa se kvůli něčemu takovému neodstupuje z boje. To mě ani nenapadlo. I kdyby mě hlava bolela desetkrát víc, tak tam zůstanu.“

Co jste říkal na atmosféru slušně zaplněné Hartwall Areny?

„Užil jsem si to. Bylo tu asi deset tisíc lidí, sice fandili hlavně Finům, ale atmosféra byla dobrá skoro po celý zápas, i když si myslím, že diváky naše první třetina zkrotila a utišila. Ale já tyhle zápasy mám hrozně rád. Hrát v takové atmosféře a v nádherné hale je fantastické. Jediné, co to kazí, je výsledek.“

Bude těžké setřást zklamání v utkání o bronz?

„Bude to asi těžký, samozřejmě. Ale my jsme sem přijeli pro medaili a naše výkony stupňujeme. Dneska jsme sehráli nejlepší zápas na turnaji, a i když to nestačilo, věřím, že v sobotu se vrátíme plní sil a Švýcary rozebereme.“