Talent Langer: Tělu se snažím vracet co nejvíc. Chladová terapie prospívá

Ve švédské lize už druhou sezonu roste v elitního světového florbalistu, nyní ovšem netrpělivě vyhlíží vstup do mistrovství světa. Tahoun reprezentace Filip Langer věří ve velký úspěch. Vzpomínky má skvělé, vždyť loni rozhodl bitvu o bronz. „Trénink a úsilí, které jsme do toho dali, se teď zúročí v deseti dnech. Jsme dobře připravení,“ hlásí útočník Kalmarsundu. O dvacetiletém talentu je známo, jak moc si zakládá na prvotřídní životosprávě. Vypráví o chladové terapii i využívání červených brýlí.

Speciální formy přípravy jste využíval i před svým třetím seniorským mistrovstvím světa?

„Tělo dostává solidní stresovou nálož, ať už je to světlem, dechem nebo celkovou prací. Dostává hodně zabrat fyzicky, co se týče tréninků a zápasů, tak se mu snažím co nejvíc vracet. Týká se to základních věcí, jako jsou jídlo, spánek, dech, světlo. Teď jsem se chodil rád otužovat do jezírka. Je to chladová terapie a hezky do toho zapadají i další věci.“

Jak konkrétně vám chladová terapie prospívá?

„Hlavně v tom, že se cítím skvěle a dělá mi to dobře na duši. Začal jsem ji využívat v rámci regenerace pro snížení zánětu a rychlejší obnovu energie po zápasech. Postupně jsem si o ní četl a potkal se i se zajímavými lidmi, kteří mi dál radili, jak přesně ji využívat. Je to takový můj rituál a součást mého života.“

Otužování zařazujete pravidelně?

„Chladové terapii se věnuju denně. Začínal jsem jen ve sprše, stal se ale z toho ranní rituál. Je to každodenní rutina – většinou ráno jako celotělní ponor, nebo je to jenom ledová sprcha, opláchnutí studenou vodou. Myslím, že to dělá podvědomě po ránu vlastně každý.“

Taky používáte červené brýle. Jaký mají účinek?

„Tělo se vlastně ještě nestihlo přizpůsobit moderním věcem – jako LED obrazovky a telefony, které vyzařují hodně modrého světla. Naše tělo a mozek na to nejsou úplně přizpůsobené. Snažím se to vyrovnávat. Technologie jsou super, ale je potřeba s nimi umět dobře pracovat. V tomto mi pomáhají červené brýle, abych lépe spal, tělo vyplavovalo dostatek hormonů a dobře se mi regenerovalo. Pak jsem hrál i cítil se líp.“

Na MS se ve formaci potkáte s bývalými parťáky z Tatranu. Bude souhra fungovat?

„V pětce si rozumíme, hodně o tom debatujeme, řešíme opravdu celkem vysoký detail, což je skvělé, protože nám to vyhovuje. Možná jsem si toho dřív tolik nevážil, protože jsme spolu byli v klubu. Ale teď když se vracím ze Švédska na repre, se jednak těším na češtinu a zároveň na kámoše. A ono to na hřišti prostě funguje.“

Budete mít v reprezentaci roli experta na souboje proti seveřanům?

„Asi ano, protože česká liga ještě pořád není na takové úrovni, abychom se jako hráči individuálně zlepšovali. Nejvíc času trávíme v klubu a je potřeba mít zápasy na nejlepší úrovni, aby se blížily mezinárodnímu levelu. Jsem tam já nebo Matěj Jendrišák a Pepa Rýpar. Prošli si tím kluci jako Ondra Němeček nebo Mára Beneš. V trénincích jsme úroveň mezinárodního florbalu snad našli, proto si myslím, že jsme dobře připravení.“

Jaký bude klíč k tomu, abyste zdolali top favority?

„Recept na Švédy nebo Finy je určitě v tom, abychom věřili v cestu, kterou máme nastavenou. Koncepčně pracujeme možná trošku líp, ale Švédové žili z toho, že měli určité flow, ze kterého těžili a generovali hodně hráčů. Myslím si, že je předbíháme a že nás to může dovést k tomu, že je porazíme.“