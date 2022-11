Kouč po Švédech: Jsme ve fázi, kdy je dokážeme přehrávat. Chtěli jsme víc…

Jak zápas hodnotíte?

„Jsem trošku v emocích, protože jsme měli v závěru velký tlak. Chtěli jsme si jít pro vítězství, udělali jsme všechno možné, vzali jsme si time-out, šli jsme do šesti. Viselo to tam na vlásku. Takže teď pět minut po zápase bych bral o chlup víc. Na druhou stranu jsme předvedli, že jsme se od první třetiny zvedali, hráli jsme líp. Ve třetí třetině už jsme kontrolovali balonek. A pozitivní je, že můžeme být ještě lepší. Takže celkově asi spokojenost.“

Ale těch vyloučení jste měli opět dost…

„Pořád jsme vylučovaní, tohle musíme zlepšovat. Určitě jsme se ale posunuli v oslabení. Ve hře pět na pět jsme byli lepší. Takže musíme zůstat bez vyloučení a hrát naši hru. Už jsme ve fázi, kdy dokážeme Švédy přehrávat.“

Jak byste celkově skupinu, ve které jste skončili druzí, zhodnotil? Máte dvě výhry proti Lotyšům a Němcům, jednu remízu se Švédy.

„Máme tři dny volna, pak začíná play off. Včera jsme zaplatili daň trošku za mladý tým. Dneska byl jiný výkon, šli jsme nahoru. Máme, co jsme chtěli, přímý postup do čtvrtfinále. To je hlavní.“

Co říkáte na výkon veterána Martina Tokoše? Zařídil dva klíčové góly.

„To jsou jeho zápasy. Proto tady je. Proti týmům typu Německo nebo Lotyšsko to nebyla jeho hra. Tentokrát byl ve spoustě soubojů, byl nepříjemný v presinku. Měl odražené balony. Jeho lajna dala dva góly, jednoznačně spokojenost, odvedli svoji práci.“

V závěru jste hráli v šesti, abyste vyhráli skupinu?

„Chtěli jsme je porazit, cítili jsme, že jsme lepší, byli jsme na balonku. I bez přesilovky jsme chtěli jít do šesti. Máme to takhle nastavené. Chceme tady týmy porážet.“

Je to pro vás povzbuzení před případným dalším střetem se Švédy, v němž by šlo o medaile?

„Už jsem to trošku říkal. Musíme si to dobře vyhodnotit. V první fázi zápasu tam byly slabší pasáže, postupně jsme se zvedali. Hráči ukázali obrovský charakter. Vrátili se do hry, potom při hře pět na pět byli lepší. Musíme si to vyhodnotit, navázat na ty dobré věci. Určitě víme, jakým směrem jít.“

Skupina B