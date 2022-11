Historický skalp byl blízko! Dali jsme Švédům brouka do hlavy, přiznal Tokoš

Moc nechybělo k historickému zápisu. Čeští florbalisté byli blízko prvnímu vítězství nad Švédy v historii světových šampionátů. Pět minut před koncem vedli 3:2. Ovšem nakonec souboj s gigantem, který má devět titulů, skončil remízou. „Chtěli jsme o chlup víc,“ přiznal kouč Jaroslav Berka. Tým v závěru tlačil, hrál bez gólmana, šel si za vítězstvím. Ale neklaplo to. I tak je výkon před play off povzbuzením… Teď mají s největší pravděpodobností tři dny volno před čtvrtfinále.

Stačila jedna zbloudilá střela v závěru, kdy Češi soupeře přimáčkli. Fanoušci tlačili očima míček do branky. Památný okamžik byl blízko. Hodně blízko!

Vždyť národní tým nikdy na mistrovství švédský kolos nepřemohl. Osm zápasů, osm porážek. Až teď přišla remíza. Ale i tak hořká. Tým kouče Berky chtěl víc. A měl na to.

„Jsem trošku v emocích, protože jsme měli v závěru velký tlak. Chtěli jsme si jít pro vítězství, udělali jsme všechno možné, vzali jsme si time-out, šli jsme do šesti. Viselo to tam na vlásku,“ popisoval trenér, který po minulém bronzovém šampionátu nahradil Fina Petri Kettunena.

„Takže teď pět minut po zápase bych bral o chlup víc. Na druhou stranu jsme předvedli, že jsme se od první třetiny zvedali, hráli jsme líp. Ve třetí třetině už jsme kontrolovali balonek. A pozitivní je, že můžeme být ještě lepší. Už jsme ve fázi, kdy dokážeme Švédy přehrávat,“ dodal kouč.

Po první třetině to přitom nebyla žádná sláva. Češi byli zakřiknutí, zalezlí, nedostávali se do šancí. Příznivci v hledišti si mohli říkat: Tak to zas bude klasika… Ale ne! Přišel záchvěv naděje. Tu vyklouzlil 32letý útočník Martin Tokoš. Soupeře obral o balonek a pak ho poslal přesně do růžku.

Do českých žil to vlilo adrenalin. Bylo to povzbuzení. Krátce poté přišel další zlomový moment. Nebyl to gól. Ale báječný zákrok gólmana Lukáše Bauera. Když lapil Johanssonův jedovatý pokus, ze střídačky se ozval potlesk. A bouchání hokejek o mantinel.

Česká jednička zvedla vítězoslavně ruku.

„Chytal opět skvěle. Moc nás držel,“ pochválil ho kapitán Ondřej Němeček.

I tenhle okamžik dodal českému týmu sebevědomí a víru, že to ještě není ztracená partie. Ve 33. minutě se slušně zaplněnou halou ve Winterthuru ozval podruhé hit Dlouhá noc. A znovu na tom měl výrazný podíl veterán Tokoš, který startuje na čtvrtém šampionátu. Byla to správná volba, že se s koučem Berkou domluvili na návratu…

Vybojoval míček, který potom nekompromisním bekhendem poslal do branky Jiří Besta. A bylo srovnáno na 2:2. „Cítil jsem se dobře, je fajn, že jsem se po dvou zápasech konečně prosadil. Jsem rád, že to před play off ze mě trochu spadne, pro mě je to důležitý gól,“ popisoval střelec, jenž ožívá při velkých utkáních.

„To jsou jeho zápasy. Proto tady je. Proti týmům typu Německo nebo Lotyšsko to nebyla jeho hra. Tentokrát byl ve spoustě soubojů, byl nepříjemný v presinku. Měl odražené balonky. Jeho lajna dala dva góly, jednoznačně spokojenost, odvedli svoji práci,“ chválil kouč Berka.

A to nebylo všechno. Při následné přesilovce čtyři na tři tým chytře kombinoval, pak si míček nachystal kapitán Němeček a propálil švédského gólmana. Už potřetí se ke slovu dostala Helena Vondráčková se svým hitem…

A rázem Češi vedli 3:2!

Jenže pak právě Němeček fauloval a soupeř srovnal. Ani následné drama gól nepřineslo.

„Nechat se vyloučit za vedení, několik minut do konce…“ zlobil se kapitán sám na sebe. „Někomu, kdo má víc zkušeností, by se to nemělo stát. Bohužel jsem to neudělal nejlíp, moje chyba.“

I když jeho tým poprvé na šampionátu obral Švédy o body, nechrlil jenom oslavná slova. Naopak. Byl kritický.

„Bohužel jsme nepodali takový výkon, jaký jsme mohli,“ říkal Němeček. I z jeho slov je jasné, že Češi na šampionátu pomýšlejí vysoko. A i když Švédy málem zdolali, nestačí jim to. Chtěli jejich skalp.

Třeba přijde další možnost v play off. Pokud se nestane nic mimořádného, vstoupí do něj v pátek. Pouze když do toho promluví Švýcaři, hráli by s nimi čtvrtfinále ve čtvrtek. A v bojích o medaile pak mohou na Švédy narazit znovu.

„Může jim tenhle zápas dát brouka do hlavy, že to nebudou mít snadné. Vědí, že nejsme takoví, že dostaneme világoš. Vidí, že umíme s nimi zahrát dobrý zápas,“ reaguje Tokoš.

Vyjde případná odveta?

