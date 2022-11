A zase ta Dlouhá noc! Vondráčková zní po gólech, florbalistům děkovala

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Loni z toho byl tradiční týmový rituál. Který přinesl bronz. Tak proč něco měnit? I tentokrát tedy po českých gólech na florbalovém šampionátu zní chytlavý hit Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. „Rituály se nemění. Nikdo neměl proti tomu námitky,“ usmívá se univerzál Josef Rýpar, který umí útočit i bránit. Také po jeho dvou gólech, které v neděli vstřelil Němcům, se rozezněla slavná melodie… On k tomu ještě naoko přiložil prst k puse. To jako gesto, kterým na dálku zdravil přítelkyni a půlroční dcerku.

Hit Dlouhá noc si florbalový tým určil už loni. „Mohli jsme si vybrat cokoliv. Moc návrhů nezaznělo, tak padla Dlouhá noc,“ vysvětloval před rokem kanonýr Marek Beneš.

Písnička se stala symbolem bronzového tažení na mistrovství ve Finsku. Tým se inspiroval i úspěšným vystoupením juniorů.

Sama Vondráčková dokonce po turnaji zaslala florbalistům videovzkaz, na kterém ocenila, že si vybrali zrovna její slavnou písničku.

„Chci vám popřát všechno dobré k úspěchu!“ vzkázala ve videozdravici, kterou mířila k Vánocům. Mistrovství se totiž loni konalo v prosinci. „Těší mě, že jste si po gólech vybrali mojí písničku. Třeba vám taky přinesla úspěch!“

Videovzkaz vzbudil velký ohlas. „To bylo hodně pozitivní, moc mě to potěšilo,“ ocenil Rýpar gesto od nestárnoucí zpěvačky. „Moji rodiče na tom vyrostli, já to trochu zdědil, takže mě to baví. Ne, že bych si to vyloženě pouštěl, ale občas si to zabroukám,“ dodal 29letý reprezentant.

Ten se v neděli trefil dvakrát, jeden gól okořenil gestem s prstem, který si přiložil k puse. Na dálku tak pozdravil půlroční dcerku a přítelkyni…

„To bylo pro Gabču a malou Elišku. Jsou můj motor, stejně jako celá rodina,“ uvedl Rýpar, který působí ve Švédsku.

To, že i nadále zní v obou halách Helena Vondráčková, ocenil rovněž útočník Adam Delong. Ten při bláznivé nedělní přestřelce s Němci zaznamenal čtyři body (1+3). „Máme to jako gólovou písničku, chytla se minulý rok ve Finsku. Řekli jsme si, že to bylo docela úspěšné a budeme v tom pokračovat,“ říkal Delong, který věří, že hit zazní ještě spoustukrát.

I během pondělí, když se národní tým utká s favorizovaným Švédskem. Zápas v hale ve Winterthuru začíná v 18 hodin.

Národní tým favorita ještě v rámci šampionátů v historii nikdy neporazil. Ztratil všech osm partií. V historii vzájemných zápasů už Češi uspěli třikrát, naposledy před mistrovstvím v rámci EFT. Takže si věří.

Kolikrát dneska zazní Dlouhá noc?