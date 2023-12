Česká opora: Říká se, že prvním gólem Švédky naštvete. Pomsta ve finále!

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Chvíli to vypadalo nadějně, české florbalistky dokonce nad Švédkami ve svém druhém zápase na MS 2023 vedly 1:0. Jenže pak severský gigant zapnul a nakonec vyhrál 6:1. „Ale myslím si, že s nimi hrajeme vyrovnanější zápasy než dřív,“ říkala gólmanka Jana Christianová. Celý tým žene jediná vidina – oplatit jim to v dalším vzájemném utkání na turnaji. Což by bylo finále... „Rozhodně je to velká motivace,“ hlásí hlavní opora výběru.

Ze střídačky bylo během utkání neustále slyšet povzbuzování. „Holky, pojďte. To přijde!“

Nakonec nepřišlo, severský favorit byl nad české síly. Pokud se takový soupeř má porazit, musí se všechno sejít. Jednou v sezoně už to vyšlo, tentokrát na mistrovství ne.

„Kdybychom proměnily naše brejky, mohlo to být jiné,“ uznala Christianová.

Jak zápas hodnotíte?

„Vždycky čekáme víc. Pokud nevyhrajeme, nikdy to není úspěšné utkání. Rozhodla produktivita a naše zbytečná vyloučení. Kdybychom daly pár gólů, zápas mohl vypadat úplně jinak. Ale když už je to 1:5 a vidíme, že to nejde, je hrozně těžký se do zápasu vracet.“

V úvodu byla velká naděje, dokonce jste vedly...

„Svým způsobem jo, ale na druhé straně když dáte Švédkám gól, tak se říká, že je akorát naštvete. Měly jsme dávat branky hlavně potom v průběhu.“

Teď jistě máte motivaci je potkat ještě jednou, což by bylo ve finále.

„Rozhodně! Předpokládám, že Švédky se tam dostanou. A každý další zápas proti nim tady v Singapuru už chceme vyhrát.“

Jsou partie proti nim vyrovnanější než dřív?

„Myslím si, že s nimi hrajeme čím dál tím lépe. Už dokážeme reagovat na jejich hru. Myslím si, že jsme jim byly vyrovnaným soupeřem, ale neproměňovaly jsme šance. Objektivně jsou lepším týmem, ale myslím si, že s nimi můžeme hrát. Měly jsme hodně brejků. Pokud je nebudeme proměňovat, nemáme šanci na úspěch. To jsou dárečky, které musíme využít.“

Co vám zatím turnaj ukázal? Porazily jste Polky, pak prohrály se Švédkami.

„V úterý proti Slovensku bude klíčový zápas, který ukáže, jestli můžeme pomýšlet výš. My chceme minimálně medaili, nebo až do finále, takže tohle je teprve začátek, cesta bude ještě dlouhá. Ale věřím, že bude úspěšná.“

Co říkáte na šestnáctiletou útočnici Karolínu Klubalovou, která prožívá premiérový šampionát, navíc hned skórovala?

„Je to strašně krásný příběh. Sama říkala, že měla koupené letenky, že se sem poletí podívat jako fanoušek. A nakonec ji nominovali, je to pohádka. Je vidět, že je platnou hráčkou i ve svém věku. Můžeme na ni do budoucna stavět.“

Cítíte z ní sebedůvěru?

„Je na ní vidět zdravé sebevědomí, nemá žádný přehnaný respekt. Je to dravé mladí a budoucnost českého florbalu, která je zářivá. Za pár let to tady Karolína společně s Aničkou Brucháčkovou ovládnou.“