Klub(alová)e se hvězda! Milovnice matiky si v 16 zahrála v první lajně

S národním týmem před šampionátem neabsolvovala jedinou společnou přípravu. Ani jeden zápas.

Naskočila až na soustředění v Hostivici těsně před mistrovstvím světa v Singapuru. A ve třetí třetině nedělního utkání s Polkami (9:3) šla do akce.

A rovnou do první lajny. Debut jako hrom.

„Neskutečné, nemám slov. Ani nevím, co říkat,“ usmívala se po premiéře šestnáctiletá slečna, která se stala třetí nejmladší českou reprezentantkou na MS v historii. A teprve pátou, kdo hrál v šestnácti letech.

„Zvládla to skvěle, stejně jako svůj první reprezentační kemp. Pro mě to ale není překvapení. Musím říct, že z ní roste úžasná hráčka,“ reagoval trenér Lukáš Procházka.

Počínala si nebojácně, hned si říkala o míček, dostávala se do šancí. „Zvládla to suprově. Přijde mi, že si z toho nic moc nedělá, neřeší to. Hraje si, co umí. Její klid s míčkem, nebojácnost, to jsou věci, které mi vyhovují,“ chválí ji kapitánka Eliška Krupnová.

Právě vedle ní od třetí části juniorka naskočila. „Přišlo mi, že to hezky oživila, měly jsme i pár hezkých kombinací. Hned mohla dát gól. Věřím, že ještě na turnaji prostor dostane a spadne jí to tam,“ říká hlavní hvězda výběru, která odehrála jubilejní 136. zápas v reprezentaci.

A stala se absolutní rekordmankou napříč českým florbalem.

Klubalová, útočnice Liberce, si odškrtla teprve první start. Ale kdo ví… Jestli na sobě bude makat i dál, má našlápnuto k tomu, aby přidala další desítky.

„Záleží jenom na ní. Talent je to velký. Záleží, jak bude mít nastavené priority a štěstí na další volbu angažmá,“ hlásí reprezentační trenér.

Ale pak dodává klíčovou větu: „Má předpoklady k tomu, aby se jednou mohla stát nejlepší na světě.“

Je členkou juniorského výběru, který se na minulém šampionátu dostal až do finále. Takže je napěchovaná sebevědomím, stejně jako další čtyři hráčky, které byly součástí úspěšného týmu. Ten prohrál v boji o zlato až na penalty se Švédkami.

„Jsou zdravě sebevědomé. Ale hlavní je, že mají výkonnost. Není to jenom o věku,“ zdůrazňuje kouč.

Při rozhovorech působí studentka obchodní akademie v Jablonci nad Nisou nesměle, ale na hřišti je z ní lvice. Ostatní strhává i přístupem a vítězně nastavenou mentalitou.

„Určitě to máme nastavené tak, že si jdeme za vítězstvím. Tak to chceme a tak to bude!“

Cítíte z toho to správné sebevědomí?

Takhle Klubalová mluvila ještě před startem mistrovství. Zkušenější hráčky kvitují, že právě tohle nastavení od mladých reprezentantek může být zásadní v boji o vysněnou medaili.

„Bylo super, že jsem naskočila, holky mě neskutečně podporovaly,“ vykládala po úvodním utkání.

Už do juniorského výběru se dostala na poslední chvíli, a hned na stříbrném turnaji zazářila. V informačních materiálech o hráčkách, které zpracoval Český florbal, stojí: „Po jediné účasti na kempu, a hned totální raketa, co se týče bodů a výkonů.“

Baví ji matematika, ráda by ji jednou studovala v souvislosti s ekonomickým zaměřením. Na obchodní akademii má individuální studijní plán, vycházejí ji vstříc. Spolužáci ji teď drží palce na dálku. „Ve škole mi říkali, že budou koukat,“ říká.

Takže jim zařídila i to, že se nebudou psát písemky? „To by asi byli rádi, ale to asi úplně nejde,“ směje se.

Během šampionátu jí bude sedmnáct. Žádný speciální dárek nepotřebuje. Stačí jí seniorská medaile.

Další zápas hrají české reprezentantky dnes od deseti hodin, kdy se utkají se Švédkami.