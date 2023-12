Češky mezi mrakodrapy, obdivovaly luxus: Volno jsme potřebovaly!

České florbalistky nakoukly ve volném dni i do večerního Singapuru • Martin Flousek / Český florbal

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Trochu si vyčistily hlavu, zregenerovaly. A podívaly se na krásu Singapuru. České florbalistky se ve středu kvečeru místního času vydaly na obhlídku Marina Bay, jednoho z nejznámějších zákoutí městského státu. Dominantou je luxusní hotel a rozsáhlé zahrady. „Tentokrát jsem to viděla i za tmy se světelnou show, takže to bylo super,“ reagovala kapitána Eliška Krupnová. Zároveň už Češky vědí, s kým se v pátek utkají ve čtvrtfinále světového šampionátu. Budou to Dánky.

Zadejte si do googlu hlavní turistická lákadla Singapuru a Gardens by the Bay vám hned vyskočí jako jedna z nejžhavějších atrakcí v exotické destinaci.

Výjimečná stavba skrývá luxusní resort, obsahující mimo jiné třeba nákupní centrum a obří casino. Na střeše, která vypadá jako loď, je nejznámější „infinity pool“ na světě. Vyčnívá ve výšce 67 metrů. Využívat ho ovšem mohou pouze hoteloví hosté.

Hned za hotelem se nachází proslulé zahrady, kde se příroda pojí s moderní architekturou.

Právě do těchto míst se vydaly florbalistky.

„Singapur se mi líbí, je to kombinace moderní, staré i tradiční architektury. Je tu všude velmi čisto, čímž se místní samozřejmě pyšní,“ hlásí kapitánka Krupnová.

Předtím se mužstvo vydalo i na českou ambasádu, kde je přivítala velvyslankyně Michaela Froňková.

„Paní velvyslankyně byla příjemná a zrovna měla narozeniny, tak jsem jí za tým předala podepsaný dres a reprezentační vlaječku jako pozornost. Zaujalo mě, že jsou to malé prostory, ale asi je to pochopitelné. Musím podotknout, že nám nabídli super ovoce,“ pousmála se rekordmanka české reprezentace.

„Udělalo mi to velkou radost,“ reagovala sama Froňková. „Pro jakéhokoliv představitele České republiky v zahraničí je fajn, když vidí takhle početnou delegaci mladých úspěšných lidí. Doufejme, že se ještě uvidíme, že to dnešním dnem nekončí. Nechci o tom moc mluvit, abych to nezakřikla, ale hrozně bych se těšila na další schůzku.“

Velvyslankyně tím jasně naznačila, že v případě velkého triumfu by je ráda uvítala znovu.

K tomu vede první cesta přes páteční čtvrtfinále, v němž národní tým poměří síly s Dánskem. To porazilo Norsko, což se úplně nečekalo.

Jinak si ale po třech náročných utkáních ve skupině užily hráčky volný den. „Už jsme ho rozhodně potřebovaly, moc jsme si ho užily. Některé z nás měly dopoledne media povinnosti, a kdo měl volno, tak si zašel na kávu, anebo na chvilku k bazénu,“ okomentovala to Krupnová.

Ambice jsou velké. Zdravě nažhavený výběr to chce dotáhnout do finále.