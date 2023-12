Další kometa. 16 zápasů, 43 bodů! A, prosím, pozdravte hlavně dědu!

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Je to další kometa florbalové reprezentace. Stačí se podívat na statistiky: 16 zápasů, 43 bodů (16+27)! Naposledy proti Slovensku se blýskla hattrickem. Seznamte se s 18letou Annou Brucháčkovou, další juniorkou, která válí i na seniorském šampionátu. „Jsem za to moc ráda,“ usmívá se mladičká hvězda, která prostřednictvím videovzkazu na sociálních sítích iSport.cz zdraví rodinu…

1+4, 0, 3+1.

Její bilance v dosavadních třech utkáních v Singapuru. Právě Anna Brucháčková výrazně pomohla Češkám k vítězství 9:1 nad Slovenkami v posledním utkání ve skupině. A v pátečním čtvrtfinále je čeká někdo z dvojice Norsko – Dánsko.

Stejně jako Klubalová v minulých dnech byla další zástupkyní mladé krve, která byla centrem pozornosti. Byl to pro ni druhý hattrick v národním týmu. Po vítězném utkání poskytla i rozhovory v angličtině, s nimiž jí pomohla kapitánka Eliška Krupnová.

„Já rozumím, domluvím se, ale na rozhovor to ještě není,“ reagovala stříbrná juniorská medailistka, která teď touží o level výš po stejném úspěchu. Minimálně. Z mediálního zájmu byla roztomile zaskočená, ale odpovídala statečně. Tady jsou její autentická slova.

Jak vnímáte ten kolotoč kolem vás?

„Na rozhovory asi nejsem ten správný člověk. Ale patří to k tomu, je to potřeba.“

Co říkáte na vítězství proti Slovenkám?

„Hodnotím ho kladně, vyhráli jsme, podařilo se nám vstřelit potřebné góly. Jsem ráda, že to tak dopadlo.“

Jak potěší hattrick?

„Zatím si úplně neuvědomuju, že to byly tři góly. (smích) Jsem ráda, že mi tam něco spadlo a doufám, že to bude i v dalších zápasech.“

Jak bylo těžké zlomit slovenský odpor v úvodu?

„První třetina byla docela vyrovnaná. Tím, že nám pískli faul a Slovenky proměnily nájezd a vedly, to bylo pro nás trochu náročnější. Ale myslím si, že jsme potom hru zlepšily a podařilo se nám ji ovládnout.“

Nemáte těch bodů v seniorské reprezentaci už nějak moc na to, že jste juniorka? Kolik jich ještě přidáte?

„Já to moc nepočítám, ale doufám, že co nejvíc.“

Odmala jste jich sbírala tolik?

„Těžko říct, góly dávám ráda, to asi každý. Takže jo. Řekla bych, že asi jo…“

Nejste až zaskočená? V 16 zápasech jste jich pobrala už 43…

„Pomohla mi hodně kvalifikace, kdy soupeři nebyli nejtěžší.“

Ale tady už jsou těžší…

„Jo, daří se mi, takže fajn…“

Teď vás ve čtvrtfinále v pátek čekají Dánky, nebo Norky. Co se od těch soupeřů dá čekat?

„Popravdě moc nevím, neodehrála jsem proti nim moc zápasů, ale doufám, že to zvládneme a půjdeme si pro medaili.“

Nejste až překvapená, jak se vám daří, a přechod z juniorek jste zvládla bez problémů?

„Jsem ráda, že mi to nedělá potíže, ale myslím si, že i Klubí (Karolína Klubalová) hrála skvěle. Přechod jí taky netrval dlouho. Jsem ráda, že to takhle zvládáme.“

Takže to jenom znamená mládí vpřed?

„Je to fajn, ale je potřeba mít v týmu i starší hráčky, které dodají klid. A zkušenosti. Je fajn, že to máme vyvážené.“

Co jste říkala na fanoušky, kteří vás podpořili přímo v hale?

„Byli moc fajn, fandili, ať dáme desítku, podporovali nás. Taky jsem ráda za fanoušky, co máme doma, fandí aspoň na dálku. Se moc těším, až zavolám rodičům.“

Nemohli přicestovat?

„Ne, pracují, je to daleko, bohužel. Voláme si každý den. A chci hlavně pozdravit dědu a mamku a všechny, co fandí. Moc se na ně těším.“

Povzbuzují všichni společně?

„U nás se sejdou všichni doma, s babičkou i dědou, fandí u televize. Vždycky mi posílají, když dám gól, fotku nebo něco. Takže to je moc fajn.“