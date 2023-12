Třicítky i průvan. Jak přečkat MS v exotice: chce to minerály a ponožky

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Přežít ve zdraví! Fráze, která na jiných šampionátech zaznívá spíš z tradice, nabývá v Singapuru jiných rozměrů. Tady jde opravdu o zdraví… Venku parno, třicítky, uvnitř ledová klimatizace. Plus sedmihodinový časový posun. „Už dlouho dopředu jsme vypracovali plán, jak to zvládat,“ hlásí Zuzana Svobodová, ředitelka florbalové reprezentace, která po vítězství nad Slovenkami postoupila do čtvrtfinále. Zásadní rady? Doplňovat minerály, vitamíny, nosit mikiny a ponožky.

Zatímco trenéři dlouho dopředu chystali taktické varianty, dopodrobna malovali všechny možné herní situace, velká zodpovědnost ležela i na kondičním trenérovi Jakubu Hybšovi. Ten měl za úkol vypracovat soupis všech možných opatření, jak se na exotický turnaj v náročných klimatických podmínkách nachystat.



„Pečlivě to dával dohromady, holky jsme průběžně instruovali,“ tvrdí Svobodová. Někdejší reprezentantka si v roce 2005 v tomhle městském státě v Asii už sama zahrála. Tehdy Češky skončily sedmé.

Byla u toho ještě spolu s někdejší brankářkou Lenkou Lačňákovou, jež aktuálně působí jako vedoucí týmu. A vzpomínky varovaly. „Dobře si pamatuju, že tehdy pár holek od nás onemocnělo, stejně jako z jiných týmů. Takže jsme tomu chtěli maximálně zabránit,“ vysvětluje Svobodová.



Florbalistky tedy měly už delší dobu před mistrovstvím pravidelně chodit do sauny, aby si tělo pomalu navykalo na pocení. A včas uléhat ke spánku.

Přesná pravidla platí i v Singapuru. Denní teploty jsou okolo třiceti stupňů, ovšem vládne vysoká, až devadesátiprocentní vlhkost. Navíc často prší, takže přechody do klimatizovaných prostor jsou nebezpečné. Zvlášť když člověk přijde zpocený nebo promáčený od deště.

„Zatím to zvládáme celkem v pohodě, ale třeba na kapitánském mítinku to bylo fakt o zdraví,“ říká Eliška Krupnová, rekordmanka napříč všemi reprezentacemi, která zvládla už 138 duelů v národním týmu.

A jaké jsou klíčové rady přímo v Singapuru? „Hlavně doplňovat minerály,“ říká Svobodová. Místní voda je totiž vůbec neobsahuje, takže kdo by se spoléhal pouze na ni, imunita by nebyla dostatečně posilněná.



„Holky tedy pravidelně dostávají minerály a k tomu pochopitelně i vitamíny,“ popisuje šéfka reprezentace.

Do denního programu jsou procedury, kterými každá hráčka musí projít, přesně zaneseny. Neexistuje, aby někdo na dávku minerálů zapomněl. Ve všech vnitřních prostorách navíc musejí mít neustále po ruce mikinu a na nohou ponožky.



Protože klimatizace je v Singapuru neodmyslitelnou součástí veškerých místností a většinou z ní proudí skutečně ledový vzduch. "Když přijdete dovnitř, někdy je to fakt hrozná rána," popisuje zkušená obránkyně Ivana Šupáková.

Pokud se zeptáte, jestli by teplota nešla o něco zvýšit, všichni na vás nechápavě koukají. „Jednou jsme to zkusili v autobusu, protože už to opravdu nešlo vydržet. A oni to nepochopili, naopak ji ještě snížili,“ usmívá se Svobodová.

Takže se nabízí typický obrázek. I když v místnostech sedí všichni zabalení v teplých bundách a dlouhých kalhotách, nikoho nenapadne průvan zmírnit…

Zatím se ale týmu daří odolávat. Stejně jako na hřišti. V úterý porazily reprezentantky v posledním utkání ve skupině Slovenky 9:1 a v pátečním čtvrtfinále je čeká vítěz středečního předkola play off mezi Norskem a Dánskem.

V Singapuru pomalu přituhuje. O víkendu už půjde o medaile.



Češky už nechtějí slyšet, že jsou zase čtvrté...