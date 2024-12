Rožnov zachránil Malmö. Ostudu v hledišti při MS odvrátili čeští bubeníci

PŘÍMO Z MALMÖ | Nebýt jich, v hale by bylo slyšet snad i jakýkoliv šepot na střídačce. Ale oni to zachránili. Právě skupinka českých fanoušků, i s bubnem, zachránila atmosféru při úvodních dvou zápasech české florbalové reprezentace v Malmö. „Bylo to super, posílám pozdravy do Rožnova!“ pousmál se univerzál Josef Rýpar. Právě především za ním dorazila parta z města, v němž vyrůstal a začínal s florbalem. „No ještě aby nám nepoděkoval, když jsme jeli tak dlouho,“ pousmál se hlavní bubeník.