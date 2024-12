Badinka: v Česku ostře sledovaný, v Malmö s parťáky zašel na florbal

PŘÍMO Z MALMÖ | Tři kluci v černých mikinách popadli florbalky a několikrát si vypálili na branku na ochozech dobře známé arény. Mezi sebou si povídali česky. Na výhru české reprezentace 5:2 proti Švýcarům se přišli do Malmö Areny podívat i tři hokejisté, pro které je to domovská hala v SHL. Mezi nimi byl i Dominik Badinka, 19let zadák, pravidelně hrající elitní švédskou ligu, který je teď terčem zájmu. V úterý totiž jeho jméno nejspíš nezazní mezi vyvolenými pro juniorský šampionát.

Proč nebude v nominaci hráč, který v devatenácti letech zvládá hrát mezi chlapy? Navíc v lize, která má velké renomé?

I deník Sport v úterý přinese velké téma, proč ho stavitelé reprezentace opomněli. Hráče, kterého draftovala letos Carolina a za tým Malmö Redhawks stihl zatím 22 utkání.

Sám Badinka se k tomu nechtěl vyjadřovat. „Teď jsem tady, abych se přišel podívat na florbal,“ pousmál se vytáhlý bek, jemuž zpod čepice čouhaly dlouhé vlasy. Stejně jako bráchovi. V hledišti nechyběl ani Daniel, jeho dvojče, jenž na rozdíl od bráchy nastupuje v útoku.

Spolu s nimi se na florbalový šampionát dorazil podívat i další člen místního týmu. Bek Jakub Galvas. „Na florbalu jsem nikdy předtím nebyl, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ reagoval zadák, jehož na velký hokej nachystala extraligová Olomouc. A jeho táta Lukáš býval dlouholetou ligovou stálicí.

Trojice kamarádů si nejdřív chvíli zablbnula střelbou na florbalovou branku, potom šli do hlediště. Sedli si za českou střídačku, aby byli blízko dění. „Zajímá mě, co si budou kluci říkat,“ vyprávěl Dominik Badinka, který stejně jako jeho parťáci vždycky zatleskal, když národní tým skóroval. Prožívali to.

Češi silného soupeře porazili 5:2 a zaznamenali na mistrovství světa druhou výhru. Ještě dlouho po zápase seděla trojice hokejistů v hledišti. V místě, které hokejisté dobře znají, právě ve stánku pro více než 12 tisíc lidí hrají ligové zápasy.

„V průměru chodí sedm nebo osm tisíc lidí. A překvapilo nás, že na florbal tady je tak málo lidí. Ani na Švédy nebylo plno. Prý až na finále tady bude narváno,“ popisuje Badinka, jehož situace, která se aktuálně řeší v Česku, nechává chladným.

Svoji neúčast na MSJ řešit nechce

„Já to teď nechci řešit, nezlobte se,“ řekl k tomu krátce. Tématu se obšírně věnuje úterní vydání deníku Sport.

Za Redhawks vedle této trojice hraje ještě gólman Marek Langhamer a útočník Robin Hanzl. Akorát je reprezentační pauza, proto se v hale může konat florbalové mistrovství světa. Ale Redhawks i dál v aréně trénují. „Hned vedle hlavní plochy je tréninková. Je to tady fakt velký,“ stojí Badinka na jenom z prstenců a rozhlíží se kolem.

Nabízí se mu nezvyklý obrázek. Na ploše chybí led. A proháněli se tam florbaloví reprezentanti, kteří se chtějí na základě svého hesla Next Step probojovat až ke zlatu.

„Držíme klukům palce. Začali dvěma výhrami, snad to dotáhnou,“ přejí jim hokejoví parťáci.