Odstavený trenér Švédů pod palbou, přestárlý tým… Jednou nás porazíte!

PŘÍMO Z MALMÖ | Je aktuálně ostře sledovanou osobou švédského sportu. Niklas Nordén, dlouholetý kouč florbalové reprezentace, už spolu s kolegou Thomasem Brottmannem před mistrovstvím slyšeli, že po něm skončí. O to víc se snaží rozloučit zlatem. Experti se do něj strefují, že jeho tým už je přestárlý. „Ale jsme tady, abychom vyhráli,“ reagoval v krátkém rozhovoru pro iSport.cz. V něm mluvil i o síle semifinálového soupeře. Právě výběr trenéra Jaroslava Berky se bude snažit Švédy zastavit.

Švédsko versus Česko. Tradiční zápas na mistrovství světa. A s obvyklým rozuzlením… Pokud jde o celkovou vzájemnou bilanci, tak severský soupeř vyhrál 49 z 55 dosavadních duelů.

Ale teď může být všechno jinak. I florbalové prostředí se shoduje, že před Čechy leží historická možnost. Překazit jim cestu ke třetímu titulu v řadě a postoupit přes ně do finále. Kde mohou dokonat zlatou jízdu. Prvně v historii.

„Mám dojem, že jsou teď Češi na vrcholu. Jejich nejlepší hráči jsou v nejlepších letech. Takže dříve nebo později nás porazí. Ale věřím, že to nebude v sobotu,“ trefně to popsal sám švédský trenér Nordén, na něhož i během rozhovoru pokřikovali švédští fanoušci a žádali o podpis.

Florbal je ve Švédsku národním sportem. O to víc je teď reprezentace pod drobnohledem. Ve čtvrtfinále s Němci měl severský gigant namále, ještě v průběhu třetí třetiny byl stav 2:2. Soupeř tušil senzaci, hráči prožívali každou akci, nikdo na střídačce neseděl.

„Jejich brankář stojí na hlavě, aby všechno chytil, což je pak někdy těžké,“ reagoval kouč Nordén a přiznal, že mu probleskly i černé myšlenky. „Na chvíli se tam objevilo: Je to v pytli, my prohrajeme! Ale pak jsem je rychle musel zapudit,“ popisoval reportérovi iSport.cz.

Drama sice zvládli, ale i tak jsou domácí pod tlakem. Experti současným švédským koučům vyčítají, že vzali přestárlé hráče. Ukázali hned na 17 hráčů, kteří naposledy brali zlato, když ve finále porazili před dvěma lety právě český výběr. Ale prý švédská liga, nejkvalitnější soutěž planety, nabízí minimálně sedm lepších hráčů, kteří byli opomenuti.

Možná i proto Nordén s Brottmannem už před mistrovstvím, krátce po oznámení nominace, od svazu uslyšeli, že po turnaji končí. Což vyhrotilo atmosféru, protože se za ně postavili hráči. Ti se semknuli a bojují i za trenéry.

Je tady veřejná válka mezi týmem a federací. I tak je kouč pod tlakem. Pokud zápas s českým výběrem Švédovou nezvládnou, bude jasné, kdo je vítězem tohoto sporu.

„Češi tady předvádějí solidní výkony. Mají dobrý tým, dobré trenéry. Bude to pro nás super těžký zápas,“ uvědomuje si Nordén, jenž má pochopitelně ještě v živé paměti poslední finále. Do něj český výběr vstupoval sebevědomě, ale shořel 3:9.

Za dva roky však urazil zase kus cesty. „Bude to zase jiný zápas. Ale jsme tady, abychom vyhráli,“ burcuje švédský kouč. Uvědomuje si, že jeho výběr se musí zlepšit. Jestli bude hrát jako proti Němcům, nebude to stačit.

„Musíme být lepší minimálně o tři úrovně. O tom není sporu,“ hlásí dlouholetý švédský trenér, který je teď pod palbou.

Na to hlavní se však může spolehnout. Na svůj tým. Hráči, které vybral, stojí pevně za ním. Dnes od 16 hodin v hlavní hale Malmö Arena se odehraje souboj s Čechy o finále.

Konečně by i kulisy měly být důstojné. Doteď národní tým hrál před téměř prázdnými tribunami. Českých příznivců by mělo být kolem tisícovky. Spousta z nich už včera večer zavítala do Českého domu v centru Malmö. V restauraci BrewDog vyrostlo zázemí, v němž se lidé nebudou nudit, mohou si zahrát společenské hry nebo i šipky a ping-pong.

Gurmánskou specialitou je Mamlas Crush, tedy burger pojmenovaný po české hvězdě Matějovi Havlasovi.