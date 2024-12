MS řeší dvě kauzy: Lidi, kde jste? A drsnou hádku mezi týmem a svazem

PŘÍMO Z MALMÖ | Dvě zásadní otázky se aktuálně řeší při florbalovém šampionátu. Ani jedna nesouvisí přímo s děním na hřišti. Proč chodí tak málo lidí? A proč se švédská reprezentace, jako hlavní favorit, dostala do hádky s vlastní federací? To jsou dvě témata, která nejvíc rezonují. České fanoušky ale nejvíc pochopitelně těší zatím suverénní česká jízda, národní tým porazil i Němce (9:0) a žije zlatý sen, který se může historicky poprvé dokonat v neděli.

Lidi, kde jste?

Otázka, která vás napadne hned. Ať už šampionát sledujete přímo v Malmö nebo v televizi. Prázdné ochozy, někdy je to až ostudný pohled. Především když hrají ostatní reprezentace, než ta domácí.

„Řeknu to narovinu. Je to zklamání,“ řekl iSportu Filip Šuman, který má velkou šanci, že se o víkendu stane šéfem světového florbalu. „Mohl bych to zaobalit nějakými diplomatickými frázemi, ale to moc nejde. Všichni vidí, že moc lidí nechodí,“ dodává.

Švédové nedokážou nalákat fanoušky, aby zaplnili i ostatní duely. „Je škoda, že na jiné než domácí zápasy Švédů nechodí tolik lidí,“ popisuje český kapitán Ondřej Němeček. „Mám dojem, že když se pořádá šampionát v Česku, tak se týmy z ostatních zemí cítí líp,“ popisuje realitu.

V tom jsou Češi mistři. Díky nejrůznějších marketingovým akcím jsou schopni dostat fanoušky i na méně atraktivní zápasy. Nejenom při florbalu, ale třeba i naposledy při hokeji. Což se ve Švédsku vůbec nedaří. Napříč sporty.

„Švédové jsou navíc zvyklí, že hrají finále, takže je ostatní zápasy tolik nezajímají. Je i na nás, ostatních zemích, abychom je přesvědčili, že to tak jisté nemají,“ vykládá Šuman, dlouholetý šéf Českého florbalu, který co nevidět převezme i světovou vládu. A i tohle bude jedním z hlavních témat, které bude muset řešit.

Je to totiž nuzný pohled, když jsou tribuny prázdné. „Když je tam víc lidí, má to větší náboj. A celkově je to větší zážitek,“ popisuje Němeček pocit hráče. I florbalisté vycítí, jestli se hraje před lidmi, nebo bez nich…

Národní tým proti Němcům hrál v menší hale, Baltiska hallen, ale i v ní měl kameraman, který zabíral dvojice pro tradiční Kiss Cam, co dělat, aby nějaké dvojice vedle sebe vůbec našel… Několik sektorů bylo úplně prázdných.

O víkendu to bude jiné. To dorazí i spousta českých příznivců. „Těšíme se na to. A jsme moc vděční těm, kteří nás přijeli podpořit už teď. Vážíme si toho,“ tvrdí kapitán Němeček.

Federace vs. reprezentace

A ještě jedna kauza hýbe šampionátem. A to svár, který se rozhořel mezi švédskou federací a vedením reprezentace. Současní trenéři se totiž dozvěděli, že ať šampionát dopadne jakkoliv, po turnaji končí. Což nelibě nesou.

Stejně jako hráči, kteří se za ně postavili a tvrdí: Bojujeme i za ně!

Což je moment, který může švédskou reprezentaci ještě víc stmelit. Ale celkově to švédskému florbalu nedělá nejlepší obraz. Jsou toho plné místní noviny, točí se videa, v nichž florbalisté brojí proti vedení svazu.

„Vnímáme, že se to hodně řeší. Nemyslím si, že je to válka, přijde mi to jako zbytečně vyhrocené. Švédové bojují mezi sebou. Což je podle mě škoda. Je to tady kolébka florbalu, takže by se asi mělo řešit něco jiného než tenhle příběh,“ říká k tomu český kouč Jaroslav Berka.

O to víc mohou být Švédové odhodlaní ukončit tuhle veřejnou půtku zlatem. Tak, aby vedení svazu dokázali, na čí straně byla pravda.

„Myslím si, že to, co se teď kolem toho děje, je škoda hlavně pro všechny organizátory a lidi, kteří na šampionátu makají,“ popisuje Berka, že to nedělá švédskému florbalu, který vyhrál šampionát dvakrát v řadě a touží po hattricku, dobrou reklamu.

Ani soupeři, včetně Čechů, z toho nemají radost. O to víc totiž Švédové budou chtít vládnout na hřišti.

Konečná tabulka skupiny A