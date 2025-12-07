Česko - Lotyšsko 6:2. Florbalistky berou druhou výhru a mají jistý postup do čtvrtfinále
České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup do čtvrtečního čtvrtfinále v Ostravě. Shodně branku a asistenci si připsaly Barbora Husková a Karolína Klubalová. V pondělí se tým kouče Lukáše Procházky utká se Švýcarkami od 17.00 o první místo.
V úvodu podržela domácí tým brankářka Jana Christianová, která 44. startem na MS překonala český rekord Denisy Billé, uspěla při šancích Aurelije Zarinové a Simony Grapenové. V čase 4:46 Češky otevřely skóre. Pavlína Bačová obrala o balonek u zadního mantinelu Kate Meldereovou a Vanessa Rebecca Keprtová. Ve dvanácté minutě po pasu Nikoly Štekerové zamířila do odkryté branky Husková a ve svém druhém utkání na světovém šampionátu oslavila premiérovou branku.
Za dvě a půl minuty už to bylo 3:0. Při vyloučení Viktorije Kovalovové připravila Klubalová střeleckou pozici pro Šárku Staňkovou a ta si polepšila už na pět tref na turnaji. V sedmnácté minutě prostřelila z úniku Christianovou Anna Ankudinovová, ale za 100 sekund vrátila Češkám tříbrankový náskok po nabídce Michaely Kubečkové Klubalová.
Při trestu Julije Roziteové ze závěru úvodní části se po pauze v další početní výhodě Procházkův výběr neprosadil, ale ve 29. minutě zužitkovala pas Huskové Michaela Mechlová. V oslabení při trestu Martiny Řepkově Češky odolaly.
V čase 36:52 se trefila skoro od poloviny hřiště Linda Fuchsová, ale na potvrzení své branky si další debutantka na MS musela chvíli počkat. Singapurské sudí gól uznaly až podle videa poté, co za 63 sekund přerušila hru přesným zásahem Klubalová. Tato branka neplatila a čas se vrátil. V závěrečné části zkorigovala výsledek Simona Grapenová.
Tabulka skupiny A
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|17:2
|4
|1.
|Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|19:6
|4
|3
|Lotyšsko
|2
|0
|0
|2
|6:14
|0
|4.
|Dánsko
|2
|0
|0
|2
|2:22
|0