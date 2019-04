Curney vyrovnal historický rekord, ale zlato berou Vítkovice | iSport.cz

„Dneska pro mě vyrovnaný rekord nic neznamená, hrálo se o pohár a my ho nemáme,“ mrzelo Jiřího Curneyho. „I když jsem udělal tři body, tak jsem byl celkem bezzubý co se týče zakončení do brány. Nevím, jestli jsem měl vůbec střelu, měl jsem týmu pomoct víc.“

Superfinále jste prohráli 3:4, v čem byl problém?

„Jednoznačně jsme zaspali první třetinu, 0:1 pro nás bylo ještě dobré. Potom jsme se dostali do hry, nedali jsme šance, bylo to poměrně vyrovnané, rozhodly góly. Oni dali o jeden víc, je to škoda. Gratuluju Vítkovicím.“

Vítkovice hrály na hodně zabezpečenou obranu, čekaly na brejky, počítali s tím?

„Jo, věděli jsme, že jejich obrana bude těsná a bude těžké ji překonat. Připravovali jsme se, bojovali s tím, ale oni to hrají dobře, mají tam silné lidi. Nějaké šance jsme měli. Bylo jasné, že s Vítkovicemi jich nebudeme mít patnáct, dvacet vyložených, ale z pěti jsme nedokázali dát dostatek gólů. Proto jsme prohráli.“

Když jste v power play snížili na rozdíl branky, zbývalo vám 8 sekund. Byla ještě šance srovnat?

„Když dali do prázdné (59:42 na 4:2), tak jsem tomu moc nevěřil. Ale bylo osm vteřin, šel jsem tam s chladnou hlavou, šance ještě byla. Vyšlo buly, vyšel signál, bohužel střela moc nesedla a Lukáš Souček to chytil. Podal výborný výkon, gólman je podržel.“

Měl jste tři přihrávky, vyrovnal jste historický rekord v počtu bodů v play off. Je to malá útěcha?

„Jo, určitě to potěší, ale vzhledem k tomu, že mi není 47 jako Jardovi Jágrovi a ještě doufám pár sezon hrát budu, tak snad rekord ještě překonám. Dneska to pro mě nic neznamená, hrálo se o pohár a my ho nemáme. To je jediné, pro co jsem tady byl. I když jsem udělal tři body, tak jsem byl celkem bezzubý co se týče zakončení do brány. Nevím, jestli jsem měl vůbec střelu, měl jsem týmu pomoct víc. Třetinu mi trvalo než jsem zjistil, že se hraje finále.“