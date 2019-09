Unikátní florbalová hvězda v Česku. Nejmladší kapitán odmítl Švédsko | iSport.cz

Čím jste žili, když vám bylo sedmnáct? Dny Filipa Langera se od rána do večera řídí florbalem. V květnu postrčil juniorskou reprezentaci k historickému zlatu z mistrovství světa a pak se mu znovu ozvali ze švédského Pixba, kde hostoval už loni.

Lákavou nabídku zdvořile odmítl: „Díky za zájem, ale ještě mám čas.“ Zůstal v pražských Střešovicích a od trenéra Milana Fridricha, české florbalové legendy, dostal kapitánskou pásku. Ještě jednou: v pouhých sedmnácti letech.

Nadějný teenager vstřebal překvapení a kývl. „Beru to tak, že se mi tím vrátila píle a práce, kterou jsem florbalu dal,“ vypráví obřadně. „Jsem v Tatranu deset let a mám k němu velký citový vztah. Jinde v Česku bych v tuhle chvíli asi nehrál a být tady kapitánem byl jeden z mých cílů.“

V pondělí večer si ho definitivně odškrtl: ve vyhrané partii s Českou Lípou se stal historicky nejmladším kapitánem české superligy. „Nesvazuje mě to, mám rád tlak,“ ujišťuje. „Na mém chování se nic nemění. I trenéři mi říkali, abych byl pořád stejný.“

Ve Švédsku mi můžou chystat podmínky

Stejný v jeho případě znamená jiný než ostatní. Vždycky se vymykal a v českém florbale přepisoval věkové rekordy. Šikovný útočník přeskočil juniorskou kategorii a už v patnácti díky výjimce hrál ligu dospělých. Když se výjimka po námitkách soupeřů zrušila, paradoxně na tom vydělal: sbalil se a na tři měsíce vyrazil hrát do Švédska, což je fl orbalová velmoc číslo jedna s nejlepší ligou na světě.

V Pixbu, elitním klubu z předměstí Göteborgu, si českého sympaťáka oblíbili, a když se tam loučil, slyšel: „Vždycky u nás budeš mít dveře otevřené.“ Málem toho letos využil, ale nakonec se rozhodl zůstat doma. Hravě si spočítal, že v Tatranu dostane víc prostoru, a taky se mu nechtělo znovu dělat školu na dálku.

„Počítám, že z Česka odejdu až po maturitě čili za dva roky. V Pixbu o tom vědí, zatím mi tam můžou připravit zajímavé podmínky,“ vykládá Langer. Zajímavější podmínky než v Česku, ale pořád ne dokonalé – florbal, na rozdíl od fotbalu či hokeje, ještě není plně profesionalizovaný. „Možná si florbalem ve Švédsku vydělám na to, abych se uživil, jenže určitě neušetřím tolik, abych po kariéře už nemusel nic dělat.“

Na svůj věk působí vyspěleji než většina jeho vrstevníků a má i vyřešené zázemí. Jeho agentem je někdejší král českých squashistů Jan Koukal a podporuje ho několik firem včetně globálního výrobce energetických drinků s rudými býky ve znaku.

Nestačí mu jen běžné tréninky v klubu, nově má i kondičního kouče. „Individualizace tréninku je trend napříč sporty. Hvězdy NHL nebo NBA mají iks trenérů včetně odborníků na spánek,“ líčí Langer. „A já? Dost dbám na doplňky stravy, třeba i díky Wobenzymu se mi vyhýbají zranění. Snažím se hlídat si detaily.“

I to by ho jednou mělo posunout do švédského ráje.