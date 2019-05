Zlatý zázrak, gól roku. Florbalový TOP talent o Švédech, mobilech i agentovi | iSport.cz

"Neviděl jsem ještě, aby hráč v jeho věku předváděl tak kvalitní výkony. Absolutně mu věřím,“ řekl o Langerovi finský kouč reprezentačního "áčka" Petri Kettunen, když jej navzdory svraštělým čelům florbalových expertů nominoval na pražský šampionát. Na něm Češi neuspěli, brali bramboru, o pět měsíců později si Langer, který má za sebou i stáž ve slavném Pixbu Wallenstam, zjitřené rány zahojil. Na krk si pověsil zlatou medaili.

V obsáhlém rozhovoru pro iSport promluvil útočník Tatranu Střešovice o kouzlu zlaté party, receptu na florbalového hegemona ze Švédska (Češi jej na juniorském šampionátu porazili hned dvakrát), spolupráci s agentem Janem Koukalem i své budoucnosti. Omluvte tykací formu, s Filipem se známe z reprezentačních akcí.

Jak ti to zní, Filip Langer - mistr světa?

"Zní to skoro až neuvěřitelně a poslouchá se to ještě líp. Ale nejvíc za tím vidím celou cestu našeho týmu. Jak jsme ladili každou maličkost do úplné dokonalosti, nikdy v životě jsem nebyl takhle komplexně připravený."

Výsledky mluví za vše, ani jednou jste na šampionátu neprohráli, dvakrát jste dle výsledku suverénním způsobem přejeli Švédy. Čím to?

"Náš tým byl připravený úplně po všech stránkách. Ať už jsme to byli my hráči, nebo i realizační tým včetně masérů, fyzioterapeutů a našeho nejlepšího vedoucího Jakuba Mudry. Určitě bych to ale neviděl tak, že jsme Švédy nějak lehce smázli. V prvním zápase jsme dodržovali gameplan a to rozhodlo. Nechali jsme si Švédy vytáhnout trpělivou rozehrávkou, měli jsme dokonalou obranu a smrtící protiútoky. V druhém zápase ve finále to bylo trošku něco jiného, Švédové byli zataženější, a my jsme se s tím první třetinu zápasu srovnávali. Opět dominovala naše obrana a rychlé protiútoky."

Filip Langer pomohl k finálové porážce Švédska na juniorském MS krásnou brankou. • Foto IFF International Floorball Federation

Dle záběrů v TV jste žili jako jeden tým. Střídačka ocenila každý blok, každou chycenou přihrávku, oproti vám Švédové vypadali slušně řečeno lekle.

"Určitě tohle bylo něco dalšího, co zdobilo naši hru. Švédové měli na své straně možná lepší individuality, několik hráčů, kteří se letos prosadili i v mužské SSL. Ale v týmovosti a soudržnosti se nám jednoduše nedokázali vyrovnat."

Gameplan na Švédy byl tedy jaký?

"Vycházet z bezchybné, agresivní a obětavé obrany, to byl stoprocentně základ. Věděli jsme, že Švédové budou hrát více na míčku a každý blok a zachycená nahrávka nám lila vodu na mlýn. V první třetině nám úplně dobře nefungovaly protiútoky, nebylo to však způsobeno dobrou švédskou hrou, ale naším špatným rozhodováním v konkrétních situacích. Po první třetině jsme si to v šatně vyjasnili a od druhé třetiny se to výrazně zlepšilo."

Klíčovou postavou byl i brankář Martin Haleš viď, po zásluze vybraný do All Star turnaje.

"Nepochybně. Dostat tři góly od Švédů za dva zápasy?! To je přece splněný sen, ne? Marťas i druhý brankář Luky Kříž byli po celý turnaj velkými oporami, opravdu se před nimi hrálo sakra dobře. Věděli jsme, že za sebou máme nepropustnou zeď."

Vstřelil jsi někdy důležitější branku, než byla tvoje úžasná trefa na 3:0 ve finále?

„Ne. Dát rozhodující gól ve finále mistrovství světa je zatraceně dobrý pocit. Škoda, že to nebylo z nájezdu v páté sérii nebo v prodloužení. Ne to byl jen hloupý vtip." (smích)

Jak probíhaly oslavy?

"Byly vcelku výživné. Bezprostředně po zápase jsme skandovali, křičeli a prožívali naprostou euforii. Byl to výbuch nekontrolovatelných emocí. Myslím si, že v Česku to ještě jednou pořádně oslavíme."

Zažil jsi dvě MS juniorů, v čem byl rozdíl oproti bronzovému týmu zpřed dvou let?

"Že na krku visela medaile z jiného kovu. Myslím si, že jsme jako tým věřili a věděli, že prostě mistři světa být můžeme, když pro to uděláme úplně všechno. A nebyla to jen slova do větru. Druhý rozdíl bych viděl také v už zmiňované připravenosti.“

Zkus to trošku rozvést.

„V připravenosti fyzické, taktické, psychické ale i připravenosti realizačního týmu. Někomu by se to mohlo zdát jako bizarnost, ale rozhodovaly opravdu maličké detaily a to i mimo hru, například mobily před nebo po zápase u nás byly spíše výjimkou. Určitý rozdíl vidím i v tom, jak jsme se rozvinuli jako tým. Zprvu jsme měli tak dobrou partu, že jsme si nedokázali ani říct, co nás na těch druhých štve, což nás mohlo dost výrazně brzdit. To jsme posunuli o X levelů výše. Dokonalou partu jsme udrželi a přidali k ní konstruktivní kritiku a upřímnost k druhým."

Z trošku jiného soudku teď. Jak jsi bral svou roli "až" ve třetím útoku?

"Myslím si, že lajny nebyly rozděleny podle čísel, ale podle jasně daných a definovaných rolí pro každou pětku. Nějaká čísla jsme nikdo opravdu neřešil, ani já."

Šampionát proběhl ve florbalově exotické Kanadě. Hala vypadala trošku punkově, tvé dojmy z MS?

"Upřímně si myslím, že i ten časový posun lehce přispěl k tomu, že jsme na konci turnaje mohli nad hlavu zvednout trofej pro šampiony. Je to z toho důvodu, že jsme měli klid od internetů a všelijakých sociálních sítí. Bylo to způsobeno také tím, že po zápase už jsme jen odepsali domů a mohli jsme mít klid na regeneraci a další přípravu na soupeře, protože v Česku už se schylovalo ke spánku. Jinak za mě je rozšiřování florbalu po světě určitě super věc, a jestli tohle pomůže s růstem florbalu jako takového, tak je to samozřejmě pecka!

Ubytování a další věci byly v pohodě?

"Na věci okolo si nemůžeme ani trošku stěžovat. Na hotelu se o nás starali jak o princezny a my se mohli soustředit čistě na florbal. Jídlo bylo také bomba, hlavně al dente udělaná dušená mrkev."

VIDEO: Češi florbalisté jsou juniorskými mistry světa





V příští sezoně budu hrát za Tatran

Zlato z MS juniorů je asi krásná náplast za výsledkově nepovedený prosincový šampionát mužů v Praze, že?

"Nic lepšího jsem si ani přát nemohl. Tomuhle se říká třešnička na dortu."

Jak na mužské MS vzpomínáš, ještě to bolí?

"Pořád je to dost nepříjemné. Na jednu stranu strašně obrovský zážitek z vyprodané O2 areny, ale na druhou stranu hořkost z nedoručené medaile.“

Bylo těžké se připravit na tři vrcholy v sezoně? Hrál jsi MS mužů, play off v Superlize a MS juniorů, to je extrémní nálož na 17letého kluka.

"Samozřejmě byly chvíle, kdy už jsem byl hodně unavený a říkal jsem si, že už stačí, ale vydržel jsem to a přesně proto si na konci sezony můžu říct, že jsem mistr světa."

Možná vůbec jako první český florbalista máš i svého agenta, jak spolupráce s bývalým TOP squashistou Janem Koukalem, který aktuálně servisuje třeba Josefa Dostála, Petra Mrázka nebo Markétu Vondroušovou, vznikla?

"Jedním setkáním, které mi zprostředkoval bývalý reprezentační brankář Tomáš Kafka, za což mu moc děkuju. Mělo to tak nějak přirozený vývoj. Jsem z Koukiho naprosto nadšený a doufám, že nám ta spolupráce vydrží co nejdéle."

V čem konkrétně ti je nápomocen?

"Pomáhá mi hledat různé sponzory a spolupracovat s různými firmami a značkami. Domlouvá mi i různé rozhovory. Myslím, že by mi určitě pomohl vyjednat i případně nějakou smlouvu v zahraničí."

Teď si mi nahrál, je přesun z Tatranu do zahraničí na pořadu dne?

"Není, i v příští sezoně zůstanu ve svém mateřském klubu a budu oblékat dres Tatranu Střešovice."

"Agent" Koukal o Langerovi "Narazil jsem na Filipa díky mému kondičnímu trenérovi Martinovi Košťálovi, který je trenérem i Tatranu Střešovice, za ktery Lanýž hraje. Skvělé doporučení jsem měl i od kamaráda Tomáše Kafky. Potkali jsme a i přes skvělé reference mě překvapili. Že je Filip ohromný talent, je asi bez debat. Zároveň to má v hlavě neskutečně srovnané, je profíkem, co se týče přístupu již několik let. Zároveň se mi líbí jeho příběh, kdy nedostal vyjímku hrát v 16 českou extraligu mužů. Šel do Švédska hrát za Pixbo a i tam uspěl. Proklouznutí do mužské repre na MS v prosinci v Praze je v jeho věku také unikátní. Florbal má ohromnou sledovanost u mladých. Věřím, že pokud Filip dokáže dál naplňovat svůj sportovní potenciál, může se florbal těšit na velké věci."

VIDEO: Podívejte se na historické vítězsví Čechů nad Švédy ve finále juniorského MS