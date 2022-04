Superfinále je zpátky doma! Florbal se vrací do O2 areny. Padne rekord?

Je konec, Chodov to dokázal. Tom Ondrušek začíná slavit triumf nad Vítkovicemi a zisk mistrovského titulu • Barbora Reichová (Sport)

Superfinále play off florbalové extraligy žen. Zleva Jitka Procházková z Jižního města,Kamila Paloncyová z Vítkovic a Lucie Pilíková z Jižního Města. • ČTK

Po pěti letech to bude pro český florbal zase svátek. Vyvrcholení mužské i ženské ligy uvidí v sobotu pražská O2 arena, právě do největší české haly se vrací superfinále. Mělo by dorazit přes deset tisíc fanoušků. Chystá se i velká doprovodná show, součástí programu budou oslavy výročí třiceti let florbalu v Česku. Mezi muži se o triumf utkají Mladá Boleslav s Tatranem, u žen to bude Chodov s Ostravou. Padne divácký rekord z roku 2016, kdy přišlo 12 144 lidí?

V době, kdy vedení Českého florbalu zvažovalo, jestli vyvrcholení sezony vrátit na obvyklé jeviště, ještě nebylo jasné, jestli to covid zase nezhatí. Naštěstí ne.

Cesta k další show je tedy volná. „Nebylo to úplně jednoduché, ale jsme rádi, že se vracíme do O2 areny a můžeme tu linku, která byla přerušená, zase nastavit,“ uvedl Daniel Novák, prezident Českého florbalu.

Toho těší, že už v lednu, kdy začal předprodej, z pokladen zmizelo více než čtyři tisíce lístků. Což jenom ukázalo, že tenhle sport má v Česku pevnou fanouškovskou základnu.

12 144 Tolik fanoušků dorazilo do O2 areny na superfinále v roce 2016, což je dosavadní divácký rekord.

„V dnešní době se blížíme k číslu deset tisíc a máme vyprodané celé spodní patro. Pokud se potvrdí, že v době po covidu se prodávají vstupenky i na poslední chvíli, tak je možné, že se tahle cifra ještě navýší,“ odhaduje florbalový šéf. Zájemci si mohou lístky koupit ještě během soboty i těsně před hlavním zápasem, který startuje v sedmnáct hodin.

Loni se hrálo na nedalekém Podvinném Mlýně před omezenou návštěvou (525 lidí), předtím florbalové šlágry dvakrát po sobě viděla Ostrava. Až teď se tedy vrací tradiční místo.

V pražské O2 areně se hrálo úvodních šest ročníků superfinále, celkem čtyřikrát se návštěva vyšplhala přes deset tisíc lidí. Rekord padnul před šesti lety, kdy dorazilo 12 144 lidí.

Co ukáže sobota? Padne rekord? Fanoušci jsou po dvou letech, kdy museli být zavření doma, určitě natěšení. Na druhé straně se sport obecně v těžké finanční době pere s odlivem lidí…

„Opět míříme přes deset tisíc. Je to pro nás velký závazek, abychom připravili výjimečnou akci. Chceme tím ukázat i to, že český florbal těžké roky zvládnul a funguje dál,“ hlásí Roman Urbář, marketingový šéf unie. Ta chystá bohatý doprovodný program, jenž se ponese v duchu výročí třiceti let florbalu v Česku.

Uskuteční se řada autogramiád. Vedle osobností tohoto sportu se budou moct lidé setkat i s Kateřinou Neumannovou, legendou běžeckého lyžování. Dopolední program zajistí finále středoškolského Subterra Cupu, do kterého se celkem zapojilo 560 týmů.

Ten hlavní program ale bude na hřišti. Zapomeňte na zaběhnutý režim play off. Na série, při nichž se dá výpadek v příštím utkání napravit. Teď je to buď, anebo. O vítězi rozhodne jeden zápas. „Je to krásný zážitek. Spousta lidí zas bude hledat nějakou chybu, že se měla hrát celá série, ale těžko sportovci nahradíte zážitek z takového utkání. Kdy jde o všechno, a přijde tolik lidí,“ uvědomuje si Petr Novotný, trenér Mladé Boleslavi.

Právě ta vyzve Tatran. Setkají se tedy dva nejlepší týmy po základní části. „Plné tribuny a perfektní atmosféra. Všichni se těšíme,“ hlásí i Milan Fridrich, kouč střešovického klubu a někdejší hráčská ikona. Bývalý útočník byl u toho, když se tyhle kluby proti sobě v superfinále naposledy postavily. Bylo to v roce 2015 a právě Fridrich rozhodl o zisku šestnáctého titulu vítězným nájezdem.

Tatran je nejúspěšnější klub historie, který se po slabších sezonách opět hlásí o slovo. „Jsem rád, že se nám podařilo tu křivku vrátit zpátky. Před lety se řada lidí ptala, jestli vůbec jsme schopní hrát play off. Ale my jsme naší cestě pořád věřili,“ hlásí Fridrich.

Teď má klub zálusk na další zlato. Ovšem Mladá Boleslav, hegemon posledních let a šampion z minulé sezony, nemíní trůn opustit. I když v semifinále měl co dělat se Spartou. Ta ho zle potrápila, favorit musel postup vybojovat až v šesti zápasech. Na takový odpor není zvyklý. „Ale tým se semknul, zvládli jsme to. Teď se těšíme na finále,“ hlásí Milan Tomašík, kapitán Mladé Boleslavi.

Bitva startuje v sedmnáct hodin. O tři hodiny dřív se o zlato utkají ženy. Florbal si užije svůj velký den.

Program sobotního superfinále

10.15 otevření O2 areny

10.30 finále Subterra Cupu – dívky

11.45 finále Subterra Cupu – chlapci

14.00 Superfinále Extraligy žen (Chodov – Ostrava, ČT Sport)

17.00 Superfinále Livesport Superligy (Mladá Boleslav – Tatran Střešovice, ČT Sport)