Superfinále v 02 aréně. Bude to jedinečný zážitek, těší se Havlas z Tatranu

Vyřadili Vítkovice po výhře 4:1 na zápasy a po sedmi letech postoupili do superfinále. Florbalisté Tatranu Střešovice v roce 2015 po triumfu nad Mladou Boleslaví 7:6 po samostatných nájezdech dosáhli na 16. titul. V sobotu v pražské O2 areně (17.00) narazí na stejného protivníka. „Věřím, že přijde hodně lidí. Bude to jedinečný zážitek. Všichni kdo to hráli, říkali, že je to něco úplně jiného,“ těší se na velký svátek útočník Tatranu Matěj Havlas.

Jak si užíváte, že se Tatran po sedmi letech probojoval do superfinále?

„Postup je samozřejmě obrovský úspěch, zároveň to byl cíl do sezony. Myslím si, že všichni jsou spokojení, ať už v kabině nebo i fanoušci Tatranu, protože po sedmi letech jsme se dostali do finále. Ale pořád nás čeká poslední krok, který je nejdůležitější – vyhrát ten poslední zápas.“

Věřili jste si na souboj s Vítkovicemi?

„Výsledek v sérii 4:1 je velmi slušný. Věřil jsem, že vyhrajeme a postoupíme. Ale že to bude mít takový jednoznačný průběh, jsem si nemyslel. Z prvního víkendu jsme si odváželi skóre 12:2. Ačkoliv na hřišti to tak nevypadalo, docela suverénně jsme Vítkovice přejeli. První víkend nám hodně hrál do karet, a když už se potom lámal chleba, měli jsme víc sil a dotáhli to.“

Poslední utkání jste vyhráli nezvyklým skóre 1:0. Jak se to vyvíjelo?

„Je to pro florbal netypický, že na jedné straně byla nula, o což se zasloužil super výkon našeho gólmana Lukáše Kříže. Že padne jeden gól na druhé straně a ještě v oslabení, to je masakr. Celý zápas jsem si říkal, že jeden gól nám stačit nebude, že bychom potřebovali aspoň ještě jeden vstřelit, abychom postoupili a dotáhli to. Ale nakonec to vyšlo i na 1:0.“

Jaký bude klíč k úspěchu v superfinále?

„Hraje se v O2 areně. Věřím, že bude hodně lidí. Je to jedinečný zážitek. Všichni kdo to hráli, říkali, že je to něco úplně jiného. Koncept je takový, že to je na jeden zápas. Je to kdo s koho, musí se vyhrát, jde o všechno. Samozřejmě těším se a jdeme si pro vítězství.“

Kdo z Mladé Boleslavi bude podle vás nejvíc nebezpečný?

„Asi bych vypíchl Patrika Suchánka a Milana Tomašíka, kteří už jsou zkušení, těch titulů už měli několik. Byli v zahraničí a mají toho spoustu odehráno a je to jádro boleslavského týmu. Samozřejmě by byla blbost nezmínit Lukáše Bauera, který je špičkový gólman.“

Co pro vás znamená pojem Tatran Střešovice?

„Pro mě je to kus mého života, je to většina, už je to víc než půlka. Strávil jsem tady dětství, pak dospívání a pořád tady působím. Je to možná klišé, ale pro mě je to druhá rodina.“