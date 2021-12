Hrdina Langer ukázal vybavení: Vychytávka s ořechy. Co umí od Jágra?

„Čepel florbalky je vyrobená z plastu, takže když se nahřeje, jde dobře zahnout. Každý z hráčů má svůj záhyb, na který je zvyklý. Někdo hraje s tím, co přijde z továrny, a moc to neřeší, někdo si s tím naopak docela hraje. Třeba já mám na čepeli takový malý zobáček se záhybem," říká Filip Langer. • Filip Langer

Florbalový supertalent Filip Langer vystřílel před týdnem českým florbalistům bronz na mistrovství světa. Teď už zase válí v nejvyšší švédské lize, kde hraje mimo jiné i po boku nejlepšího hráče světa Kima Nilssona. Jak vypadá vybavení českého florbalového hrdiny? Co dělá podobně jako Jaromír Jágr? A proč po každém zápase nedá dopustit na ořechy? To prozradil v rozhovoru pro iSport LIFE.

V serálu iSport LIFE vám pravidělně ukazujeme tréninkové vybavení českých profesionálů. V minulosti jste měli možnost nahlédnout do sportovní tašky sparťanského záložníka Lukáše Váchy, zblízka vidět vybavení sjezdové lyžařky Kateřiny Pauláthové nebo zjistit, na jakém kole jezdí cyklista Zdeněk Štybar. Tentokrát nám své sportovní vybavení ukázal florbalista Filip Langer, útočník švédského FBC Kalmarsund.

1. Florbalka

„Na zápasy si brávám většinou tři florbalky, abych měl náhradní, kdyby se mi nějaká například zlomila nebo mi někdo zašlápl čepel. Abych si pak v zápase nemusel zvykat na novou hůl, snažím se mít všechny úplně stejné. Všechny tři mají tedy i stejně namotanou omotávku a navrtanou a zahnutou čepel.

Florbalku si omotávám vždy před nějakou důležitou akcí. Pokud mám více důležitých zápasů, je frekvence výměny gripů častější. Většinou ale omotávám jednou do měsíce, což je docela málo. Ono se to možná nezdá jako dlouhá doba, ale někteří kluci tady ve Švédsku mění grip co čtrnáct dnů. O omotávku taky docela pečuju. Nikdy ji nedávám to do vaku, aby se nekazila a byla provzdušněná.

Čepel florbalky je vyrobená z plastu, takže když se nahřeje, jde dobře zahnout. Každý z hráčů má svůj záhyb, na který je zvyklý. Někdo hraje s tím, co přijde z továrny, a moc to neřeší, někdo si s tím naopak docela hraje. Třeba já mám na čepeli takový malý zobáček se záhybem. Detailněji to můžete vidět na fotce.

Čepel je oddělitelná od tyče. Zespodu jsou na tyči drážky, do kterých čepel zajede. Někdy se stane, že to tam zarazíte trošku míň, někdy trošku víc. Na tohle si dávám hodně velký pozor, abych měl všechny florbalky stejně dlouhé.

Jedna tahle hůl vyjde zhruba na 4 tisíce."

2. Zátěžový míček

„Tohle je zátěžový míček. Využívám ho většinou při rozcvičení před zápasem. Je speciálně uzpůsobený na práci a aktivaci svalů rukou, které se ve florbale zapojují při driblingu. Tento váží 265 gramů, což je o nějakých 240 gramů víc než ten, který běžně používáme v zápasech. Když si nejprve zadribluju s těžkým balonem a potom dostanu lehčí, líp se mi střílí a lépe míček cítím. Tuhle vychytávku jsem začal používat po vzoru Jardy Jágra, který hrál místo puku se zátěžovými kotouči z posilovny.“

3. Shaker

„V shakeru si míchám své oblíbené elektrolyty, většinou s příchutí meruňky, společně s aminokyselinami. Tenhle drink si dělám vždy před zápasem, ale piju ho i v jeho průběhu. Elektrolyty slouží k lepšímu zavodnění a lépe se díky nim vstřebává voda do těla. Je to tedy obrana proti dehydrataci organismu. Elektrolyty navíc pomáhají i lépe přenášet informace z mozku do svalů.“

4. Magnesium a draslík

„Magnesium a draslík užívám vždy po zápase, aby tělo rychleji regenerovalo.“

5. CBD kapky

„Tyhle kapky jsou také určeny na podporu regenerace, uvolnění a relaxaci po zápase. Produkty s obsahem CBD jsou teď docela v módě. Já osobně jsem je taky prvně zaznamenal někde na Instagramu. Musím ale říct, že s mi opravdu osvědčily, takže jsem je začal užívat pravidelně.“

6. CBD mast

„Tuhle mast si dávám, když mě někdo nakopne, sekne florbalkou nebo mám jakoukoliv jinou bolístku. Po každém náročném zápase myslím na to, abych se co nejrychleji vrátil zpět do tréninkového procesu a byl ready na další zápas. Regenerace je ve sportu extrémně důležitá.“

7. Obal na florbalky

„V obalu vozím všechny tři hole, které s sebou mívám na zápas. Je pohodlné, když můžete nosit florbalky dohromady, protože když byste je nosili zvlášť, různě se vám rozdivočí a není to úplně praktické. Navíc jsou ve vaku chráněné před teplotními změnami, na které je hodně citlivá obzvláště čepel. Když je v létě hodně velké horko, bývá o dost měkčí a má jiné vlastnosti. Když naopak mrzne, bývá tvrdší a víc se od ní odráží balonek. Proto je fajn, když máte při přechodu z autobusu do haly hole chráněné obalem.“

8. Dres

„O dresy se nám stará vedoucí týmu, který nám je pere a pak rozvěšuje, abychom měli pěknou šatnu a cítili se tam dobře. I proto je tam takhle pěkně zavěšený a vybalený. Sady máme dvě - jednu venkovní a jednu domácí. Popravdě ani nevím, jakou barvu má druhá sada, protože od té doby, co jsem ve Švédsku, jsme zatím hráli vždy jen v těchto modrých. Dresy se pak po každém zápase perou a používají znovu. Nemáme to jako fotbalisté, kteří mají na každý zápas úplně nové, nikdy nepoužité.“

9. Oříšky

„Zrovna na fotce jsou pistácie, ale často si dávám třeba i kešu nebo mandle. Zkrátka to, co mám zrovna doma. Po každém zápase si snažím dát co nejrychleji nějaké jídlo, abych podpořil regeneraci. Banány a další ovoce máme k dispozici v šatně. Já kvůli energii přidávám ještě oříšky. Občas když jsem hodně vyšťavený, využívám je i jako zdroj energie během zápasu. Vhodné je kombinovat oříšky s CBD kapkami. Tuky totiž napomáhají kanabinoidy roznášet po těle a tedy přispívají i k jejich rychlejšímu vstřebávání.“

10. Masážní míčky

„Masážní míčky používám dva. Jeden vypadá jako takový ježek, druhý je klasický golfový. Míčky pak položím na zem a kroužím po nich ploskou nohy, abych si ji promasíroval."

11. Guma

„Tuhle gumu používám na aktivaci svalů. Dám si ji mezi kolena a dělám s ní různé cviky na aktivaci hýždí, hamstringů a kyčlí.“

12. Roller

„Roller je také určený na masáž a aktivaci svalů. Míčky, gumu i roller používám vždy před zápasem.“

13. Boty

„Tohle jsou klasické sálovky. Na zápas mám raději připravené vždycky dva páry, kdyby se mi náhodou roztrhly. Ne že by se to dělo úplně často, ale i taková situace se občas nastane, takže je fajn být na to připravený.“

14. Batoh

„V batohu nosím všechny věci, které jsou vidět na fotce, samozřejmě vyjma florbalek, které nosím ve speciálním vaku.“