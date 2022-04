Střelec Sebonaldo: Chtěli jsme vyhrát! Oslavy? Budou ještě větší než loni

Byla to rána z ideální pozice. Touhle příležitostí v nastavení nemohl zkušený harcovník Daniel Šebek pohrdnout. A mohl se oddávat euforii. „Budu si to pamatovat navždycky,“ říkal střelec Mladé Boleslavi, která ve florbalovém superfinále přemohla Tatran 2:1 a bere třetí titul v historii. „Jenom jsem se do toho opřel, a spadlo to tam,“ pousmál se 33letý útočník o způsobu, jakým zazdil Tatran. Ten tedy svoji rekordní sbírku 16 titulů nerozšířil.

Zatímco brankář střešovického týmu dlouho ležel smutně na zemi, hráči Mladé Boleslavi rozjeli vítěznou show. Létaly na ně zlaté konfety, hrály vítězné melodie. „Oslavy? Myslím si, že budou ještě větší než loni,“ reagoval útočník Daniel Šebek. Boleslav ovládla superfinále podruhé za sebou, ale tentokrát si to užila v plné parádě. Loni se kvůli covidu hrálo na Podvinném Mlýně a před omezeným počtem lidí. Tentokrát do O2 areny dorazilo téměř jedenáct tisíc fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru.

Na Instagramu máte svůj profil označený jako Sebonaldo. Takže jste se inspiroval pro tu vítěznou střelu Ronaldem?

„Popravdě, tuhle přezdívku mi dal asi Milan Tomašík kdysi dávno, tak možná je to jeho zásluha i tenhle gól.“ (smích)

Jak k tomu došlo?

„Milan nějak najížděl z pozice obránce, uvolnil se střed, já jsem si tam seběhnul. Krásně mi to tam dal, já jsem se do toho jen opřel a spadlo to tam.“

Gólmani hráli prim, že?

„Bauí (Lukáš Bauer) chytá celou sezonu skvěle, je to naše opora. Teď nám znovu pomohl. Trošku jsem čekal, že to bude 1:1. Zápasy s Tatranem byly docela podobné i v sezoně, moc gólů nepadalo. A když, tak v nějakých přesilovkách. Čekal jsem, že branek moc nebude. Jsem rád, že jsme to potom rozhodli v prodloužení.“

Co jste říkal na atmosféru?

„Je to nádhera. Krásný pocit po tom gólu. Budu si to pamatovat asi navždycky.“

Nebylo pro fanoušky škoda, že nepadlo více gólů?

„Tak to prostě je, rozhoduje jeden zápas. Je to svázané taktikou, utkání někdy taková jsou. Bohužel. My jsme chtěli hrozně vyhrát, a jestli je to hezký zápas, nebo ne, nám je jedno.“

Myslíte si, že mohlo rozhodnout to, že jste měli mnohem zkušenější tým než Tatran?

„Před zápasem jsme si to možná i říkali, že kdyby byly nějaké kontroverzní situaci, může to hrát roli. Nakonec to tak ale nebylo. Rozhodla prostě jedna šance na konci a tak to někdy je. Byli jsme šťastnější. Ale Tatran měl výbornou sezonu, hraje skvělý florbal. Když to udrží, tak má tento tým určitě velkou budoucnost.“

Tyhle těsné zápasy vám vyhovují, že? Je těžké se proti vám prosadit, Tatran s tím měl problémy.

„To jsme rádi. My jsme v průběhu play off trošku i měnili obranu. Jsem rád, že to zafungovalo takhle a že se tam těžko dostávali. Podržel nás i Bauí (Bauer), bylo to jen o tom dát góly. My jsme měli šancí hodně, kdybychom měli chladnější hlavy, nemuselo to probíhat takhle těsně. Ale na druhé straně jsme taky mohli prohrát. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.“

Nerozhodila vás dlouhá trenérská výzva?

„Byla to nestandardně dlouhá pauza. Ale říkali jsme si, že ať to dopadne jakkoliv, hrajeme dál. A jeli jsme dál. Nenechali jsme se tím rozhodit, to je hrozně důležité.