Zkušená Boleslav slaví, fanoušci chtěli víc. O krásu nešlo, říkal hrdina

Čekalo se na jedinou střelu. Zbloudilý míček, který rozhodne... Tu vítěznou ránu vyslal zkušený matador Daniel Šebek. Právě on rozjásal florbalisty Mladé Boleslavi, kteří obhájili v superfinále titul, Tatran přetlačili 2:1 v nastavení. Do O2 areny dorazilo 10 865 fanoušků, atmosféra byla skvělá, ale samotný florbal už takový šlágr nebyl… „Chtěli jsme vyhrát. Jestli je to hezký zápas, nebo ne, je nám jedno,“ trefně a výstižně to okomentoval hrdina z prodloužení.

Na světelné tabuli svítilo: 4. titul! Kolem hráčů létaly zlaté konfety, hráči Mladé Boleslavi slavili se svými příznivci, halou se nesly vítězné chorály. Na kostce sice svítila čtyřka, ale ve skutečnosti to byl pro nadupaný tým třetí titul.

Nebyla to jediná chybka v jinak povedeném florbalovém svátku, který se po pěti letech vrátil do největší české haly. Samotnému superfinále chyběla větší šťáva, atraktivita, byly to hlavně taktické šachy. V jednu chvíli, v době, kdy ve třetí části už to byla hlavně vyčkávaná, se ozval z tribun i pískot.

„Lidé byli perfektní. To nebyli diváci, ale opravdu fanoušci. Protože křičeli, řvali, atmosféra byla výborná,“ říkal Milan Fridrich, ikona Tatranu. Současný kouč ale přiznal, že pro diváky byla škoda, že neviděli více gólů... „Samozřejmě, celý zápas by to okořenilo. Byli bychom za to rádi. Ale bylo to hodně takticky svázané. Bylo to těžký. Boleslav je v tomhle hrozně zkušená,“ vykládal kouč, jenž superfinále zažil už jako hráč.

Tatran je nejúspěšnější klub v historii, má už 16 titulů. Teď ale další nepřidal. Zvítězila zkušenost. A precizní defenzivní taktika Mladé Boleslavi. Možná pro někoho nekoukatelné, ale určitě účinné.

„Jestli není škoda, že nepadlo více gólů? Tak to prostě je. Rozhoduje jeden zápas. Je to svázané taktikou, taková utkání někdy jsou. Bohužel. My jsme hrozně chtěli vyhrát. A jestli je to hezký zápas, nebo ne, je nám jedno,“ upřímně reagoval zkušený útočník Šebek, střelec vítězného gólu.

Celkově bylo znát, že je Boleslav zkušenější, měla ve svém středu více hráčů, kteří věděli, co je čeká. Tatran ne. Možná i proto byli hráči zezačátku trošku vyjukaní. Na takovou atmosféru nejsou zvyklí. „Škoda, že to kluci nezažívají častěji, protože je to velký zážitek. Věřím, že to zúročí v dalších letech,“ přeje si kouč Fridrich.

Výstřední obleky nepomohly

Když šli před utkáním jeho hráči do kabiny, televizní štáby si je natáčely, protože šli v oblecích, někteří ve výstředních. Něco ve stylu hokejového kanonýra Davida Pastrňáka. Po utkání už tak báječnou náladu neměli. V době, kdy vybuchla vítězná euforie Boleslavi, gólman Lukáš Kříž dlouho ležel zklamaně na zemi.

Jeho protějšek, Lukáš Bauer, reprezentační jednička, naopak mohl slavit. V hledišti nechyběl ani jeho otec – Radek Bauer, známý televizní komentátor, který provází většinu závodů rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové. Když moderátor před zápasem hlásil Bauerovo jméno, pyšný otec si to natáčel na mobil.

„Chytal výborně, jako vždycky. Je to naše opora, znovu nám pomohl. Čekal jsem, že těch gólů nebude moc,“ říkal Šebek, který pak šibalsky dodal: „Myslím si, že letos budou oslavy ještě větší než loni.“ Boleslav titul obhájila, ale teď si může užít s fanoušky, v minulé sezoně se hrálo za omezené návštěvy v aréně na Podvinném Mlýně.

Celý den se ve slušně zaplněné hale nesl v duchu oslav třiceti let florbalu v Česku. Byly oceněné největší osobnosti tohoto sportu, nechyběla autogramiáda. Na kostce běžely nejdůležitější momenty, třeba připomínka, že premiérový mezinárodní zápas odehrál národní tým v únoru roku 1994.

Nebo to, že rok 2021 byl pro český florbal nejúspěšnější v historii. To junioři obhájili zlato na mistrovství světa, áčko k tomu přidalo bronz. „Považuju to za extrémně úspěšný rok,“ přidal se i Daniel Novák, prezident Českého florbalu.

Lidé se bavili, tradičně vytvořili skvělou atmosféru. Tleskali, byl to rachot. Akorát si při hlavním zápase neužili moc gólů, superfinálové menu toho nepostradatelného sportovního koření moc nenachystalo. Branky chyběly.

Proto se ke konci utkání ze zaplněných tribun ozýval i lehký pískot. Lidé posílali jasný vzkaz: Pořádně to rozbalte!

Ovšem když jde o jeden zápas, který rozhodne o sezoně, nikdo se nepouštěl do bláznivého útočení. Byly to taktické šachy. Tatranu nakonec mat vystavila zkušená Boleslav.