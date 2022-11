Havlas (20) o klavíru i medicíně: Žádné diagnózy, spoluhráče zatím neléčím

Táta je přednostou ortopedické kliniky v Motole, maminka pracuje jako rentgenoložka. Sám se dlouho bránil, aby šel v jejich stopách, ale nakonec je medicína i jeho osudem. K tomu hraje na klavír. „Jednou jsem zahrál i klukům,“ přiznává opora střešovického Tatranu. Muž s rozhledem a paletou zájmů dokazuje, že ani vrcholový sportovec nemusí nutně žít jen v jedné bublině.

Kolik s sebou máte na šampionátu ve Švýcarsku učebnic nebo skript?

„Mám jenom iPad, ve kterém mám stažené různé věci, abych se mohl doučit to, co zmeškám. Knihy jsem si nebral, vlastně na druhák nemáme materiál ani moc sjednocený. Spíš si studijní podklady sbíráme z různých prezentací, máme to všechno nahraný.“

A stíháte se do toho podívat?

„Program je náročný, ale musím si najít trochu času. Hlavně na fyziologii a biochemii, to jsou teď nejhlavnější předměty. A o co přijdu, to si budu muset dohnat. Jsem na to zvyklý.“

Nedávno jste říkal, že jste neviděl slavnou filmovou sérii o básnících, která o náročném studiu medicíny pojednává. Už jste to dohnal?

„Vidíte, ještě jsem to neviděl. (smích) Každopádně znám úvodní scénu, jak se učí. A ta sedí. Ale možná ve volné chvíli se na to mrknu.“

Co jinak sledujete v televizi? Máte na to vedle učení a florbalu vůbec čas?

„Pochopitelně mrknu na sporty, hlavně na Ligu mistrů, na NHL. Párkrát jsem si pustil něco na Netflixu.“

Co třeba?

„Breaking Bad. Musím říct, že je to jeden z nejlepších seriálů, které jsem kdy viděl. Chlapík, kterému diagnostikují rakovinu plic, se pak rozhodne, že začne vařit pervitin. Postupně se prokousává do drogového světa a do podsvětí. Je to výborně udělané, má to fakt konzistenci, což je hodně důležitý.“

Sportovní náměty také sledujete?

„Třeba Last Dance jsem viděl. Chystám se mrknout na formuli.“

Když se vrátíme ke studiu, jak se vám daří sladit ho s florbalem?