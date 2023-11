Výborný o dceři: Lepší střelec než já. Jsem rád, že syn nehraje hokej

David Výborný svou manželku Irenu miluje více než 30 let • Sport - Pavel Mazáč

Jak k tomu vlastně došlo, že pomáháte na střídačce při florbalu?

„V klubu Black Angels odešlo pár trenérů. Neříkám, že Anet (Jarolímová) je na to sama, ale nemají takovou kapacitu. Poprosili mě, jestli bych mohl vypomoct. Tak jsem říkal, že pokud budu mít čas, na zápas nebo i trénink přijdu. Přes léto jsem chodil i na tréninky, ale poslední dobou to moc nestíhám. Pomáhám hlavně při zápasech, které jsou o víkendech.“

Jak vnímáte svoji roli?

„Spíš holkám radím, pomáhám. Reaguju na to, co se děje na hřišti. Když je potřeba, zvýším i hlas. Beru to jako hokej.“

Je tam velká podobnost, ne?

„Určitě nějaká ano. I když florbal není tak kontaktní. Člověk nemůže nadzvednout hokejku nebo podobné věci. Jsou daná pravidla, s kterými nic neudělám.“