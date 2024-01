Historický úspěch! Tatran je nejlepší na světě: A teď hurá na párty

Po zápase mu jeden z fanoušků dal megafon do ruky, aby do něj zakřičel i on. Hrdina týmu, jenž vyhrál nejprestižnější soutěž. Florbalovou Ligu mistrů…

„Ani nevím, co jsem říkal. Nejdřív jsem něco zařval, a pak to, že jdeme všichni na after party. Ještě si to užijeme,“ usmíval se kanonýr, který poté, co trefil šestý gól, roztáhl ruce směrem k nebesům. Už tušil, že tohle je večer, který bude patřit Tatranu. Falun dotahoval, ale manko ve finále nesmazal.

Fanoušci si to náramně užili, vytvořili báječnou atmosféru. Nechyběli ani bubeníci. „Moc jim děkujeme,“ vzkázal jim gólman Tomáš Jurco. Právě i jeho jméno často skandovali. Byl to on, kdo se v brance překonával.

Byl klíčovým mužem. Když byla potřeba, pohotově vymrštil nohu, ruku, rameno nebo i hlavu. Prostě cokoliv, aby chytil míček. Něco ve stylu hokejového Dominátora. Ve dvaceti letech z něj roste hvězda světového formátu.

„Je to nejlepší gólman u nás. A možná už skoro na světě, nebojím se říct,“ chválil ho Beneš, který převzal mistrovský pohár. Všude létaly zlaté konfety, hrála vítězná melodie. Tatran byl v extázi.

„Nádhera. Opravdu krása,“ svěřil se někdejší brankář Petr Kafka, dnes prezident klubu. „Ale ty nervy v závěru. Jsem z toho vyřízenej,“ pousmál se. Pro střešovický klub je to nejcennější trofej v historii.

Vybojoval ho po utkání plném emocí. Jiskřilo to. Rozhodčí měli co dělat, aby se nestrhla hromadná mela.

Falun, sedminásobný švédský mistr, se ocitl v úzkých, v závěru marně dotahoval. Tatran ukázal sebevědomí. Šel do toho odhodlaně, že uspěje. Což bylo jasně vidět.

„Do finále jsme šli s tím, že vyhrajeme, což je rozdíl oproti dekádám, kdy náš Švédové drtili na všech frontách. Nešli jsme si zápas užít, šli jsme ho vyhrát. A užijeme si to teď,“ reagoval Beneš a už se těšil na velkolepou after party.

Na tu se chystali i fanoušci. Ti vytvořili skvělou kulisu, včetně bubeníků.

UNYP aréna byla naplněná k prasknutí, oficiální návštěva zněla 1450 lidí, což je o něco víc než kapacita haly na Podvinném Mlýně. V závěru lidé tleskali vestoje, byl to sportovní festival.

V hledišti arény se sešla florbalová smetánka. Dorazil i finský kouč Petri Kettunen, někdejší trenér reprezentace. Také on si vzal před začátkem mobil a natáčel si úvodní show. Nechyběl ani jeho nástupce, Jaroslav Berka, který má elitní tým na povel teď.

Ve VIP prostorech se pohyboval i Daniel Novák, prezident Českého florbalu. Právě on se spolu s vedením Tatranu výrazně podílel na tom, že se prestižní finále odehrálo právě v Praze. Což byl diplomatický úspěch. Potom přišel i ten sportovní.

Aréna byla beznadějně naplněná. „Jsem zvědavý, jak se to dovnitř poskládá…“ povzdychl si ještě před finále jeden z organizátorů.

Zájem byl daleko větší, než je schopná hala, v níž hraje florbalová Sparta, pojmout. „Byl obrovský převis. Zaplnili bychom minimálně tři a půl tisíce lidí,“ přiznal florbalový šéf Novák. Podle jeho slov se znovu ukázalo, že české metropoli chybí aréna pro halové sporty, do níž by se vešlo okolo tří až pěti tisíc lidí.

„Na případě finále je to jasně vidět,“ tvrdí Novák.

Už před utkáním to před halou žilo. Šel pochod fanoušků, kteří buráceli: „Tatran!“ Nechyběly u toho venku ani světlice.

Po historickém finále přišla další salva euforie. Tatran se právem může pyšnit: „Jsme nejlepší na světě.“