Florbalový hit Jurco (19) o nové roli, výdělcích i cizině: U nás je to brigáda

Tatran Střešovice vstoupil do sezony, ve které obhajuje florbalový titul, velmi rozpačitě. Čtyři ztráty v úvodu ročníku byly pro úřadujícího mistra varováním. Jedním z klíčových členů týmu obhájců je Tomáš Jurco. Stále teprve devatenáctiletý brankář, který se v posledních letech dělil o pozici v brankovišti Střešovic s Lukášem Křížem. Po odchodu gólmaského kolegy do Finska ale rodák z Ústí nad Orlicí zdědil klíč od brány šampionů. O jeho nové roli v kádru kouče Milana Fridricha, aktuální formě obhájce, ambicích v národním týmu nebo práci se sociálními sítěmi se rozpovídal v rozhovoru pro Deník Sport a web iSport.cz

V kabině nejúspěšnějšího týmu české historie sedí už od šestnácti let. Ve stejném věku debutoval ve florbalové Superlize. Pyšní se titulem mistra světa z juniorského šampionátu, kde byl nejlepším brankářem a zároveň se dostal i do sestavy turnaje. V minulé sezoně svému týmu jako procentuálně nejlepší gólman ligy pomohl ke kýženému titulu, když zaklekl do brankoviště i ve velkém Superfinále.

Tomáš Jurco patří mezi největší talenty v prostředí českého florbalu, i přesto zůstává nohama na zemi a pořád tvrdě maká. „Tom jednu dobu nabízel střelcům asi deset termínů za týden, aby chodili do haly na individuály a stříleli na něj, my jsme všichni už byli utahaný a on pořád chtěl chytat,” říkal na adresu střešovické opory jeho hvězdný reprezentační parťák Filip Langer. Za touhle snahou a dřinou je jediný a vcelku jasný cíl - být nejlepší ve svém řemeslu na světě.

Vítězná vlna nepřišla

V týmu po 4 letech skončil další reprezentant Lukáš Kříž, jak probíhala vaše spolupráce? Proslýchalo se, že jste nebyli zrovna nejlepší kamarádi...

„Tak myslím si, že naše spolupráce byla v pořádku a nebylo tam nic negativního. Dokázali jsme si vyhovět, zároveň nám pomáhal tlak okolí, kdy bylo pokaždé důležité předvést v každém utkání top výkon a udržet se tak v sestavě. Možná to v někom mohlo vyvolat i dojem, že jsme proti sobě nebo se nemusíme, což nebyla pravda. Jsme však oba docela povahově rozdílní, takže kdybychom neměli florbal, který nás spojuje, tak bychom se asi nepotkali, jelikož máme trochu jiný životní styl, což byl hlavní důvod, proč jsme se spolu tolik nebavili.“

Letos jste jasnou jedničkou Tatranu vy, připouštíte si tlak spojený s pozicí prvního gólmana, který v podstatě v kádru nemá konkurenci?

„Tlak jsem si vůbec nepřipouštěl. Věděl jsem, že sezona, ve které obhajujeme titul, bude výrazně těžší než ta mistrovská, což se potvrdilo. Navíc jsem v letní přípravě z týmu cítil, že jsme to možná trochu