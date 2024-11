Florbalisté se chystají na MS. Stačí zmáčknout spoušť, říká kapitán

Čeští florbalisté se v závěru příštího týdne vydají na mistrovství světa v Malmö s nejvyššími ambicemi. Obhájci stříbra z předloňského šampionátu v Curychu a Winterthuru absolvují od pátku závěrečné soustředění v Kutné Hoře, odkud se přesunou ještě na teambuilding do Krkonoš. Turnaj v Malmö se bude hrát od 7. do 15. prosince, český tým narazí v základní skupině na Norsko, Švýcarsko a Německo.

„Už se těšíme a věříme, že zúročíme dvouletou práci. Ambice máme dlouhodobě nejvyšší, chceme být nejlepší tým na světě,“ řekl na tiskové konferenci v Praze trenér Jaroslav Berka.

„Nábojů v zásobníku našeho sebevědomí je dost. Ať je to vítězství českého týmu (Tatranu Střešovice) v Poháru mistrů v minulé sezoně, postup (Mladé Boleslavi) do finále letos, nebo vítězství na EFT v Malmö nad Švédy. Teď už stačí zachovat klid a zmáčknout spoušť ve vhodný moment. Jsem si jistý, že dokážeme, že je to v kapacitách tohoto týmu,“ uvedl kapitán Ondřej Němeček.

V Kutné Hoře bude český tým ladit formu. „Budou to hodně detaily ve hře. Dominují speciální situace jak útočné, tak obranné - oslabení, přesilovky, hra v šesti,“ prohlásil Berka.

Těsně před cestou do Malmö florbalisty čeká psychický odpočinek v Krkonoších. „Bude to taková naše bublina, kdy se lehce odpoutáme od světa, od sociálních médií a od očekávání od šampionátu i obecně. Lehce i od civilizace a zůstaneme pospolu,“ řekl Němeček. „Naplánujeme nějaký výlet. Má vyjít i počasí, tak by to mělo být fajn.“

Rozpis českých zápasů na MS

07. 12., 18.30 Malmö Arena | Česko – Norsko

– Norsko 09. 12., 16.00 Malmö Arena | Česko – Švýcarsko

– Švýcarsko 10. 12., 12.30 Baltiska Hallen | Česko – Německo

– Německo 12. 12., 20.30 Malmö Arena | Čtvrtfinále*

14. 12. Malmö Arena | Semifinále/zápasy o umístění

15. 12. Malmö Arena | Zápasy o medaile/umístění

* v tento termín a čas budou Češi hrát pouze v případě přímého postupu.

Prvních pět evropských týmů v Malmö si zajistí účast na Světových hrách příští rok v srpnu v čínském Čcheng-tu. „Minule v (americkém) Birminghamu nám semifinále se Švédskem nevyšlo, ale pak jsme odvezli bronzovou medaili z takto velké akce. Není to jen o florbalu, ale také o tom nasát trošku takovou tu olympijskou atmosféru a podívat se na jiné sporty, které třeba nemáme možnost vidět v Česku. Pro všechny hráče to bude motivace se tam jet podívat,“ řekl obránce Adam Hemerka.

V závěru šampionátu se bude český florbal ucházet o tři pozice v Mezinárodní florbalové federaci. Dosavadní viceprezident Filip Šuman bude kandidovat na post prezidenta, Zuzana Svobodová do výkonného výboru a Tomáš Březina do disciplinární komise. „Doufáme, že naše návštěva v Malmö bude úspěšná nejen po sportovní stránce, ale i po té diplomatické,“ prohlásil prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Český florbal bude mít v Malmö zastoupení i díky dvojici rozhodčích Tomáš Kostinek a Martin Reichelt, kteří se na mužském MS představí poprvé, ale mají zkušenosti ze šampionátů žen.

Česká stopa je i v několika dalších týmech. Austrálii reprezentují dvojčata Daniel a Tomáš Gärtnerové z Královských Vinohrad, šestnáctiletý Tristan Benetka z Tatranu Střešovice hraje za Thajsko, gólman Black Angels Kryštof Ivan Kasha chytá za Kanadu a Adam Mikoláš obléká dres Slovenska, které vede kouč Radomír Mrázek s asistentem Karlem Ševčíkem.

Nominace reprezentace mužů pro MS 2024 v Malmö

Brankáři: Lukáš Bauer (Florbal MB) Tomáš Jurco (Tatran Střešovice).

Obránci: Adam Hemerka, Lukáš Punčochář, Patrik Suchánek, Filip Zakonov (vš. Florbal MB), Milan Meliš (Tatran Střešovice), Ondřej Němeček (Storvreta IBK, Švéd.), Josef Rýpar (Linköping IBK, Švéd.).

Útočníci: Dominik Beneš, Jiří Besta, Adam Delong (vš. Florbal MB), Marek Beneš, Tomáš Hanák, Matěj Havlas (vš. Tatran Střešovice), Filip Forman (FBC Kalmarsund, Švéd.), Matěj Jendrišák (Linköping IBK, Švéd.), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Filip Langer (Storvreta IBK, Švéd.), Adam Zubek (1. SC Vítkovice).