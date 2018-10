Futsalové derby patří Spartě. Zápas plný šancí rozhodl Seidler

Vyrovnaný první poločas nabídl řadu šancí na obou stranách, ale gól přišel paradoxně po momentu, který ve zrodu ani jako šance nevypadal. Nicméně Grbeša nasměroval míč do Seidlera, od kterého se míč doslova došoural za brankovou čáru.

„Neřekl bych ani, že to byl můj gól. Grbi (Grbeša) chtěl podle mě střílet, ale nesedlo mu to, já přes obránce uviděl míč na poslední chvíli, chtěl si ho zpracovat, ale trefilo mě to do nohy a spadlo to do branky,“ popsal první gól zápasu Seidler.

Na další branku si diváci museli počkat až do druhého poločasu a byl to znovu Seidler, který se objevil za obranou Slavie, potáhl si míč kolem brankáře a zvýšil na 2:0. Hned vzápětí přidali domácí třetí gól, když se Jean probil středem a posunul míč Hrdinovi, který už neměl problém skórovat.

Slavia dokázala ale bleskově korigovat, když střelu Pršiče vyrazil Gerčák ke Směřičkovi, který dorazil míč za jeho záda. V závěru se hosté ještě pokusili o vyrovnání pomocí power play, ale sparťanskou obranu v čele s Gerčákem nepřekonali a tři body z derby tak zůstaly na Spartě.

„Byl to super zápas a fanoušci si určitě přišli na své. Zejména ve druhé půli to bylo nahoru dolů a jak Gerčák, tak brankář hostí Žežulka vychytali mnoho šancí,“ pochválil oba brankáře kapitán Sparty.

Talentovaný brankář Slavie Jan Žežulka kryl mnoho šancí Sparty. „Přiznám se, že jsem byl trochu nervózní, ale na začátku mi pomohlo to, že jsem měl rychle několik zákroků. Bohužel jsme zase neproměnili spoustu šancí a doplatili na to,“ mrzelo hrdinu „sešívaných“.

„Jsem spokojený s tím, jaký jsme podali výkon. Otěže zápasu jsme drželi my, ale nemůžu hodnotit kladně množství zahozených šancí. Měli jsme rozhodnout snad už v prvních čtyřech minutách. Paradoxně totéž se opakovalo i zkraje druhé půle. Je dobré, že si šancí tvoříme, ale musíme jich více proměňovat,“ zdůraznil po zápase trenér Sparty Beni Simitči.

„Možnosti měl i soupeř, Gerčák toho hodně chytil, ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Mám radost, že se trefili Hrdina se Seidlerem. Zejména druhý jmenovaný se rozstřílel v nejdůležitější chvíli. Nedařilo se mu střelecky, ale tentokrát de facto rozhodl. Vyhráli jsme a stále jsme vládci Prahy, ale teď už zápas házíme za hlavu a jdeme dál. Jsem rád, že kluci pochopili důležitost derby, ale jak říkám, je to pryč a míříme k dalšímu utkání,“ dodal kouč Sparty.

„Věděli jsme, co nás čeká, že si vytvoříme pět, šest šancí, které musíme proměnit. Nakonec jsme jich měli snad deset, ale dali jsme jediný gól. S takovou efektivitou se nedá zvítězit,“ hlesl trenér Slavie Ivan Božovič.

„Potěšil mne výkon Jana Žežulky, ukázal, že je velkou nadějí českého futsalu. Jsem také rád, že je s námi Radim Záruba, měl s námi ale jenom jeden trénink, budeme potřebovat pár týdnů, aby se s námi sehrál,“ poukázal na výkon nové posily Slavie, jejíž angažování klub oznámil krátce před startem derby.

Sparta Praha – Slavia Praha 3:1 (1:0)

Branky a asistence: 15. Seidler (Grbeša), 23. Seidler (Drahovský), 25. Hrdina (Jean) – 26. Směřička (Pršič).

Sparta: Gerčák (Vahala, Bezstarosti) – Seidler, Drahovský, Novak, Grbeša, Pimpolho, Hrdina, Jean, Amrani, Hora, Sop, Doležal. Trenér: Beni Simitči.

Slavia: Žežulka (Garčár) – Homola, Klíma, Krstevski, Směřička, Jošt, Pršič, Leovski, Dodo, Krasnič, Veljkovič, Hájek. Trenér: Ivan Božovič.