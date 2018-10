Derby na Podviňáku! Sparta sní o výhře před plnou halou, Slavia věří v úspěch

Poslední vzájemné měření dvou pražských rivalů jsme mohli sledovat v rámci čtvrtfinále play off minulé sezony. Z něj vyšla lépe Sparta. Po výhrách 6:4, 4:2 a 4:2 postoupila do semifinále a na svá vítězství bude chtít navázat i v prvním derby nové sezony.

„Derby je ten nejdůležitější zápas jak pro nás, tak pro Slavii. Hrajeme doma, což nám velí k tomu vyhrát, a to i v případě, že by soupeřem nebyla zrovna Slavia. Samozřejmě kde jinde zvítězit v derby, když ne doma,“ uvedl trenér Sparty Beni Simitči.

Týmy půjdou do vzájemného zápasu prakticky v totožném rozpoložení. Oba mají na kontě dvě výhry a prohru s Teplicemi. „Do utkání půjdeme vůči rivalovi z Edenu s velkým respektem, ale nic jiného než vítězství nebereme. I proto od hráčů očekávám, že ze sebe vydají absolutní maximum,“ zdůraznil Simitči.

I Slavia ví, že ji čeká těžké utkání, jehož vítězem se může stát jak jedno, tak druhé z mužstev. Věří však, že na Spartě uspěje. „Budeme hrát proti týmu, který tvoří top hráči se špičkovou kvalitou, ale měli jsme dost času se na to připravit,“ uznal kvality soupeře zkušený trenér Slavie Ivan Božovič. „Derby je derby, nikdo neví, co se v něm může stát. Musíme se připravit velice dobře psychicky i takticky a udělat všechno pro to, abychom uspěli,“ dodal.

Sparta, která je v historicky 16. futsalovém derby pražských „S“ domácím týmem, doufá, že se jí podaří zaplnit halu jako během play off, ne-li více. „Děláme maximum pro to, abychom ze všech stran přilákali na zápas fanoušky. Naším přáním je plná hala. V play off bylo na derby kolem 700 lidí, poté na další série přišlo i přes tisíc. Snad se podobných čísel dočkáme i v pátek a uvítáme v hale co nejvíce sparťanů,“ přeje si Simitči.

„Podle mě je na takový velký zápas ideální čas, protože se nehraje vzhledem k reprezentační pauze fotbal, navíc je pátek, kdy nejsou tentokrát na programu ani jiné futsalové zápasy. I proto si myslím, že by si na derby mohli najít cestu i zástupci jiných týmů. Přeci jen takových zápasů moc není,“ poznamenal.

První pražské derby nové sezony je za dveřmi a Sparta bude chtít potvrdit zatím lepší vzájemnou bilanci z těchto zápasů, která aktuálně vypadá tak, že mají sparťané na kontě osm výher, slávisté zvítězili pětkrát a dvě utkání skončila nerozhodně. To vše s celkovým skóre 60:48. Podaří se Spartě ukořistit devátou výhru v rámci derby, nebo se bude s šestého vítězství radovat Slavia? To se dozvíme po skončení duelu, který startuje v pátek v 18:10 hodin.

Nejlepší střelci v historii futsalových derby:

Sparta: Michal Holeček – 8 branek

Slavia: David Filinger – 6 branek

Nejlepší střelci futsalových derby v současných kádrech pražských „S“:

Sparta: Antonín Hrdina – 4 branky (všechny za SKS)

Slavia: David Jošt – 2 branky (všechny za ACS)