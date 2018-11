Šlágr pro Chrudim! Spartu při snaze o vyrovnání zastavil Koudelka a tyč

Do zápasu vstoupili lépe sparťané, které už ve 2. minutě poslal po křížném pasu Tihomira Novaka do vedení Tomáš Drahovský. To ale nevydrželo hostům dlouho, protože vzápětí vyrovnal Max. Ten přidal v 15. minutě i druhý gól ERA-PACKu a domácí tak vedli po první půli 2:1.

Ještě veseleji bylo v městské hale v Chrudimi ve chvíli, kdy přidal třetí gól Východočechů Matěj Slováček. Sparta ve 36. minutě dokázala snížit, když svou premiérovou trefu v rudém dresu zaznamenal Tomáš Vnuk, jehož hostování z Plzně uzavřela Sparta krátce před zápasem. Vedení už ale Chrudimští nepustili, a to ani ve chvíli, kdy hosté přešli k power play. Grbešova střela totiž pouze trefila na brankové čáře Koudelku a sedm sekund před koncem vytáhl brankář Litviněnko dělovku Novaka na tyč. Chrudim se tak mohla radovat z vítězství 3:2.

„Nevstoupili jsme do utkání příliš dobře. Projevila se na nás únava z Ligy mistrů. Potom jsme ale začali přebírat kontrolu zápasu, hlavně v prvním poločase. Bohužel podle mě byli dnes hodně špatní rozhodčí. Nechci o tom moc mluvit, ale podle mě to bylo pro oba týmy hrozné. Proč? Například prvnímu gólu předcházel podle mě jasný faul. Ale stalo se,“ uvedl po zápase trenér Chrudimi Felipe Conde. „Jak jsem řekl, naši hráči byli hodně unavení, což bylo ve druhé půli trochu znát. Nicméně důležité jsou pro nás tři body, protože jsme bojovali o čelo tabulky. Klíčové bylo, že jsme udrželi do přestávky vedení 2:1, ale také náš třetí gól,“ doplnil.

Sparta zaznamenala druhou prohru v sezoně. „Škoda, že jsme nevyužili své šance. Proti takto kvalitnímu soupeři vždy rozhodují maličkosti a my zahodili své šance a prohráli,“ hlesl trenér Sparty Beni Simitči. „Nebylo to tím, že by nás Chrudim nějak přehrála, naopak. Míč jsme podle mě drželi více my, šancí jsme také měli větší množství. Myslím si, že jsme minimálně měli získat bod. Na to se ale nehraje,“ dodal.

S výkonem byl trenér Simitči i přes prohru spokojený. „Klukům nemám co vytknout. Dali do zápasu maximum, bojovali až do konce. Jestli Chrudim postoupí do finále poháru, což očekávám, tak budeme vědět, kde nesmíme dělat chyby. Myslím si, že z hráčů nyní spadl kámen tíhy zápasů proti Chrudimi. Příště budeme určitě ještě klidnější a koncentrovanější,“ uzavřel hodnocení trenér Pražanů.

ERA-PACK Chrudim – Sparta Praha 3:2 (2:1)

Branky a asistence: 6. Max (Koudelka), 15. Max (Drozd), 29. Slováček (Drozd) – 2. Drahovský (Novak), 36. Vnuk (Grbeša).