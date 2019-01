Čeští futsalisté zdolali Ukrajinu. Gerčák vychytal čisté konto, pálil Seidler | iSport.cz

Českému týmu se podařil výborně vstup do zápasu. Už v 6. minutě využili svěřenci Tomáše Neumanna chybu v rozehrávce hostů, Jan Janovský posunul míč Michalu Seidlerovi a ten překonal brankáře Dimitrije Litviněnka.

O pět minut později pak zafungovala souhra spoluhráčů ze Sparty, kdy Tomáš Vnuk sklepl míč před Seidlera, a ten ranou k tyči překonal podruhé ukrajinského gólmana, který v současné době působí v kádru českého mistra z Chrudimi.

Za stavu 2:0 vstoupily týmy do druhé půle, ve které dlouho dominovaly obrany. Až ve 29. minutě po faulu na Vnuka rozehrál Janovský standardku právě na Vnuka, jehož střelu zastavila až tyč. V posledních pěti minutách přešli hosté k power play, ale českou branku dobývali marně.

Navíc sami inkasovali, když v závěru 39. minuty ztratili míč a po šestém akumulovaném faulu proměnil dlouhou penaltu Michal Kovács. Ani to ale nebylo od českého týmu vše. Pár sekund po rozehrávce totiž vybojoval pro Radima Zárubu míč Matěj Slováček a první jmenovaný střelou do prázdné branky upravil na konečných 4:0.

„Na začátku nás dvěma, třemi zákroky podržel Libor Gerčák, ale jinak jsme Ukrajince moc do hry nepustili. Dobře jsme bránili, a i když jsme v úvodu měli po stranách nějaká okna v obraně, postupem času jsme je začali zavírat a tím jsme vzali hostům vítr z plachet. Naopak jsme sami měli mnoho šancí, kdy jsme mohli přidat další góly. Z obou stran to byl excelentní zápas. Jsem naprosto spokojený. Musím vyzdvihnout celý tým, protože všichni pracovali velmi dobře,“ zhodnotil utkání trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann.

A co říkal na atmosféru ve vyprodané chrudimské hale? „Byla úžasná. Podařilo se nám zaplnit celou halu a tímto bych chtěl pozvat všechny diváky do Kutné Hory, kde to směřuje k tomu, že bude vyprodáno také. My slibujeme, že stejně jako v Chrudimi dáme do zápasu srdce a pokusíme se znovu vyhrát,“ uvedl kouč národního týmu.

Česká republika – Ukrajina 4:0 (2:0)

Branky a asistence: 6. Seidler (Janovský), 11. Seidler (Vnuk), 39. Kovács (10 m. k.), 40. Záruba (Slováček).

Sestava České republiky: Gerčák (Vahala) – R. Mareš, Rešetár, Slováček, Koudelka, Záruba, Seidler, Cupák, Vnuk, Janovský, Holý, Křivánek, Kovács. Trenér Tomáš Neumann.