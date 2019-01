Drama v Plzni pro Spartu, Slavia padla v Teplicích. První body vybojovala Ostrava | iSport.cz

Poprvé v sezoně si připsali body futsalisté VŠB-TU Ostrava, kteří doma porazili Helas Brno 4:3. „Máme první výhru, první tři body a konečně jsme doma k výkonu přidali i body. Myslím si, že tak dlouho na vítězství ještě nikdo z nás nikdy nečekal. Teď už si můžeme zahrát úplně v klidu zbytek sezony, protože bez bodu neskončíme,“ radoval se hrající trenér vysokoškoláků Martin Kapsa.

Sparta měla co dělat v Plzni. Domácí závěr vyrovnaného utkání zdramatizovali, ale nakonec prohráli 4:5. „My jsme odehráli velmi dobrý zápas. Troufnu si říct že po Chrudimi druhý nejlepší v této sezoně,“ zdůraznil plzeňský trenér David Frič a pokračoval: „Trochu mě mrzí ten konec. Zápas jsme mohli zremizovat. I přesto, že by to bylo trochu nespravedlivé, bych bod bral všemi deseti.“

„První poločas jsme si vytvořili mnoho šancí, které jsme neproměnili, ale byla to Plzeň, kdo z první šance skóroval. V tomto ohledu jsme měli smůlu. Nebyl to náš den, ale důležité je, že jsme vyhráli a máme tři body,“ řekl k zápasu sparťan Michal Seidler.

Slávisté padli v Teplicích, které si tak stále drží druhou pozici v lize. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, bohužel jsme do něj nevstoupili dobře a první poločas se nám nepovedl, ani po poločase jsme se nedokázali zvednout. Pro nás je ale teď hlavní, aby byl v pořádku Martin Směřička,“ uvedl gólman sešívaných Marek Karpiak. Jeho spoluhráč byl totiž odvezen do nemocnice s otřesem mozku.

Výsledky 15. kola VARTA futsal ligy

VŠB-TU Ostrava – Helas Brno 4:3 (1:2)

Branky: 5., 25. a 37. Mládek, 28. Černohorský – 3. V. Cupák, 17. Mužík, 26. Matyska.

SK Interobal Plzeň – AC Sparta Praha 4:5 (2:3)

Branky: 9., 32. a 40. Rešetár, 18. Holý – 16. a 17. Drahovský, 20. Angellot, 30. Seidler, 32. Wilde.

Bazooka CF Uherské Hradiště – FTZS Liberec 2:4 (1:1)

Branky: 17. Čtvrtníček, 22. Bulušek – 9. Kazda, 25. a 27. Benek, 38. Bína.

FC Démoni Česká Lípa – FK ERA-PACK Chrudim 2:7 (0:3)

Branky: 36. Švec, 37. Hrubý – 12. a 35. Felipe, 14. Éverton, 14. a 21. Max, 26. a 34. P. Drozd.

Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha 5:0 (2:0)

Branky: 16. a 35. Claudinho, 17. Taverna, 31. Teka, 36. Tato.