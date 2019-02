Slavia remizovala s Plzní, ta nedala v závěru penaltu. Sparta srovnala rekord | iSport.cz

Slávisté v sobotu hostili v Edenu Plzeň. Oba celky se s velkou pravděpodobností utkají ve čtvrtfinále play off a fanoušci se mají na co těšit. Zápas skončil remízou 3:3, a to Západočeši neproměnili deset vteřin před koncem „dlouhou“ penaltu za akumulované fauly soupeře.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, diváci viděli velice kvalitní futsal, remíza zápasu sluší, měli jsme ještě v závěru penaltu. Pokud budeme hrát se Slavií čtvrtfinále, bude to hodně podobné. Šancí měly obě mužstva hodně, ale dost jich neproměnily. Myslím si, že jsme se už zvedli a začínáme hrát futsal, který bychom hrát chtěli,“ řekl po zápase na Slavii trenér Plzně David Frič.

„Nakonec bereme se štěstím bod, Plzeň měla deset vteřin před koncem penaltu. Štěstí bylo na obou stranách, zvonily tyče,“ hodnotil zápas slávista David Jošt a navázal: „Nepodařilo se nám dobře vstoupit do utkání, Marek Karpiak chytil na začátku snad čtyři jasné góly, ukázal se jako opora, můžeme být rádi, že ho v týmu máme. S Plzní je to vždy vyhecované, utkání bylo takové, jaké jsme očekávali.“

Výsledky 16. kola VARTA futsal ligy

FTZS Liberec – Svarog FC Teplice 4:9 (3:4)

Branky: 13. a 38. Kazda, 17. Němec, 18. Bína – 5., 22. a 40. Tato, 6., 9. a 26. Taverna, 15. a 29. Nene, 35. Černý.

VŠB-TU Ostrava – AC Sparta Praha 2:26 (0:11)

Branky: 34. Mládek, 38. Černohorský – 2., 7., 8., 19., 30. a 35. Wilde, 6., 15., 17., 21., 21., 26. a 32. Seidler, 7. a 12. Angellot, 10., 21., 28. a 39. Vnuk, 15. a 27. Drahovský, 25. Křivánek, 35. a 39. Cupák, 37. Amrani.

SK Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa 3:3 (2:1)

Branky: 5. Demeter, 18. Vokoun, 30. Šlehofer – 9. a 22. Zapletal, 39. Semerád.

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 3:3 (2:2)

Branky: 11. Radovanovič, 18. Směřička, 26. Jošt - 7. Slavík, 13. Rešetár, 32. Abrham.