Teplice jsou první, v posledním kole vyzvou Chrudim. Helas je v play off | iSport.cz

Tepličtí zvítězili v Uherském Hradišti vysoko 7:3. „Věděli jsme, že je pro nás tento zápas extrémně důležitý. Výhra nám zaručovala šanci poprat se v posledním kole o první místo. To by nám zajistilo skvělou výchozí pozici do play off,“ líčil teplický Nene a navázal: „Odehráli jsme po většinu času dobrý zápas a vyhráli jsme. Dopustili jsme se ale i několika chyb, které by se v dalších zápasech neměly opakovat. Gratuluji celému týmu k tomu, co jsme dokázali. Teď už se můžeme připravovat na zápas zápasů.“

První Chrudim ani třetí Sparta v pátek nehrály. Východočeši 21. kolo předehrávali v televizním utkání se Slavií (3:3). Pražané naopak kolo dohrají ve středu, kdy před televizními kamerami vyzvou na Podvinném mlýně Mělník (20:15).

Kolo před koncem základní části si play off zajistil Helas Brno, který v klíčové bitvě přetlačil Liberec (8:3). „Zápas jsme rozhodli už v prvním poločase, který jsme vyhráli 3:0. V druhé půli nás Liberec potrestal třemi góly až v závěrečné power play. Jinak jsme si připsali zasloužené vítězství,“ oddychl si trenér Brňanů Tomáš Galia.

O konečné páté místo v základní části srdnatě bojuje Plzeň, jež si pomohla výhrou 6:2 v České Lípě. „Rozhodl asi první gól, pokud bychom ho dostali my, bylo by to složitější. V druhé půli už se do hry dostali všichni hráči a zápas se jen dohrával,“ uvedl plzeňský futsalista Michal Holý.

Výsledky 21. kola VARTA futsal ligy

Helas Brno – FTZS Liberec 8:3 (3:0)

Branky: 2. Mužík, 6. a 25. Ovčačík, 19. Cupák, 28. a 29. Presl, 32. a 35. Štolba – 27., 31. a 36. Němec.

Bazooka CF Uherské Hradiště – Svarog FC Teplice 3:7 (1:5)

Branky: 9. Čtvrtníček, 28. Németh, 34. Ťok – 4., 20. a 34. Djaelson, 17. Novotný, 19. a 38. Nene, 20. Teka.

FC Démoni Česká Lípa – SK Interobal Plzeň 2:6 (1:3)

Branky: 31. Hrubý, 28. Havrda – 6. Křemen, 7., 21. a 26. Rešetár, 20. Buchta, 29. Štrajt.

Předehráno: FK ERA-PACK Chrudim – SK Slavia Praha 3:3 (0:1)

Branky: 23. D. Drozd, 30. Slováček, 39. Max – 10. Leovski, 30. Radovanovič, 40. Krasnič.

Program zbytku základní části VARTA futsal ligy

Dohrávka 21. kola: Sparta Praha – Mělník (středa 20:15, živě ČT Sport).

22. kolo (pátek 20:00): Slavia Praha – Mělník, Teplice – Chrudim, Sparta Praha – Helas Brno (v Kutné Hoře), Plzeň – Uherské Hradiště, VŠB-TU Ostrava – Česká Lípa.