Historický triumf Sparty. Poprvé udolala velikána z Chrudimi | iSport.cz

Šlágr 20. kola nabídl vyrovnaný první poločas. Chrudim sice měla více vyložených šancí, ale nakonec udeřila Sparta. Chvíli před přestávkou se přes dva hráče prosadil Wilde a tvrdou ranou poslal svůj tým do vedení. Začátek druhé půle nabídl také dva zajímavé okamžiky. Nejprve po bratrské spolupráci vymetl šibenici sparťanské branky Pavel Drozd, aby hned ve 22. minutě vstřelil Wilde svůj druhý gól v utkání – 2:1.

Sparta ve druhé půli hodně faulovala a už ve 30. minutě mohl kopat desítku za šestý faul chrudimský Max, jenže Vahala ho vychytal. Penaltová hrozba visela ve vzduchu dál. Pražané se obrnili ve 35. minutě, kdy se po krásné individuální akci prosadil Kolumbijec Angellot a Sparta vedla poprvé o dvě branky – 3:1. Tři minuty před koncem kopala Chrudim druhou desítku. Tentokrát se k ní postavil Éverton a přesnou ranou k tyči zadělal na drama – 3:2. V závěru už ale Sparta vedení udržela a poprvé v historii porazila Chrudim.

„Makali jsme jako jeden tým. Chrudim měla sice hodně šancí, ale něco jsem naštěstí chytil. My jsme pak dali góly z nacvičených věcí. Za klíčový moment považuji chycenou penaltu Maxe. Kdyby Chrudim v daný moment vyrovnala, zbývalo by do konce zápasu ještě hodně času a asi bychom měli problémy,“ řekl po historickém vítězství gólman Sparty Ondřej Vahala. „Zápas nám hodně pomohl v hlavách. Víme, že se dá ERA-PACK porazit a do play off se jim půjde třeba trochu hůře. Na druhou stranu jim to může pomoci tím, že nám budou chtít porážku příště vrátit. Nás to ale jedině nakopne,“ dodal.

„Příčina prohry je jednoduchá, je to špatná produktivita. S tím se potýkáme vlastně celou sezonu. I tentokrát jsme měli více vyloženějších šancí než Sparta, ale ta byla produktivnější a vyhrála,“ uvedl po zápase chrudimský Pavel Drozd. „Za stavu 2:1 jsme měli asi nejblíže k vyrovnání, ale pak jsme udělali zbytečnou chybu. Sice jsme se pak znovu dostali do zápasu díky penaltě, ale pak už nezbylo moc času, navíc nám nevyšla power play.“

ERA-PACK neprožívá snadné období, když remizoval doma se Slavií a prohrál na Spartě. „V Teplicích hrajeme až za čtrnáct dní, takže máme čas se na zápas připravit. Věřím, že ho zvládneme. Pokud chceme být první po základní části, tak nemáme jinou možnost než tam vyhrát,“ uvědomoval si.

Výsledky 20. kola VARTA futsal ligy

AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim 3:2 (1:0)

Branky: 20. a 22. Wilde, 35. Angellot – 21. P. Drozd, 37. Éverton.

Helas Brno – SK Olympik Mělník 5:5 (3:1)

Branky: 8., 27. a 39. V. Cupák, 11. Ovčačík, 14. Bílý – 2. Hrdý, 27. Gabčo, 37. a 40. Vobořil, 38. Němec.

SK Slavia Praha – Bazooka CF Uherské Hradiště 8:5 (4:1)

Branky: 1. Krasnič (Klíma), 7. Radovanovič (Klíma), 9. Radovanovič (Pršič), 16. Jošt (Klíma), 21. Klíma (Jošt), 24. Směřička (Homola), 32. Radovanovič (Leovski), 36. Záruba – 6. Ťok, 21. Sopůšek (pen.), 28. Čtvrtníček (Sopůšek), 35. Slaný (Sopůšek), 38. Ťok (Sopůšek).

VŠB-TU Ostrava – FTZS Liberec 4:3 (2:2)

Branky: 12. Uher (Mikyska), 18. Keznar (Kodeš), 25. Fendrich (Petr), 40. Chvěja – 11. Němec (Benek), 20. Vrabec (Bína), 27. Henzl.

Svarog FC Teplice – FC Démoni Česká Lípa 9:1 (6:0)

Branky: 1. Tato (Rodrigo), 7. Teka, 11. Baran (Djaelson), 13. Černý (Nene), 16. Rodrigo (Tato), 18. Černý (Künzl), 30. Nene (Tato), 31. Černý (Baran), 32. Černý (Djaelson) – 31. Havlásek.