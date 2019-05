Futsalisté Teplic vyhráli nad Slavií i podruhé a jsou krok od finále | iSport.cz

Jako první v utkání udeřil slávista Radovanovič. Jenže Teplice zápas otočily. Dvěma góly se blýskl Taverna. V závěru první půle zvýšili na 4:1 Teka a Djaelson.

Po přestávce se Pražanům povedlo snížit na rozdíl jedné branky. I vyrovnání viselo ve vzduchu, ale Svarog podržel brankář Jeronimo. Místo vyrovnání udeřili hosté a postupně navyšovali skóre až na 9:4.

V utkání se po střetu s Danielem zranil domácí brankář Karpiak. Do brány tak musel sedmnáctiletý Jan Žežulka. „Nadřeli jsme se na góly, Teplicím tam naopak spadlo všechno. Severočeši dokázali svoje šance proměňovat,“ litoval gólman sešívaných a dodal: „Nebylo to pro mě příjemné takhle do zápasu naskočit, bohužel jsem toho moc nechytil. Fanoušci připravili nádherné choreo, mrzí mě hlavně kvůli nim, že jsme nezískali potřebnou výhru.“

„Vždy máme slabé začátky obou poločasů,“ vysvětloval teplický Jiří Baran zaváhání na začátku utkání a po přestávce. „Slavia nás potrestala. Nicméně rozhodly naše branky na 5:3 a 6:3. Pak jsme zápas dohráli v klidu,“ oddychl si autor deváté branky hostí.

Teplice mají mečbol a hrají doma, kde se jim v play off tolik nedaří. Lépe hrají venku. „Vůbec nemůžeme přijít na to, proč tomu tak je. Nechci nic zakřiknout, ale doma bychom měli vyhrát a postoupit do finále,“ dodal Baran.

2. zápas semifinále play off VARTA futsal ligy

SK Slavia Praha – Svarog FC Teplice 4:9 (1:4)

Branky: 4. a 25. Radovanovič, 26. Pršič, 36. Krasnič – 8. a 13. Taverna, 17. Teka, 20. a 29. Djaelson, 28. Nene, 31. vlastní, 34. Tato, 35. Baran. Stav série: 0:2.

Třetí zápas této série se hraje v pátek v teplické hale 10. května od 20:30.