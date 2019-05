Parádní obrat. Chrudim vyrovnala semifinálovou sérii se Spartou | iSport.cz

Sparta promarnila velkou šanci na zisk mečbolu. V Chrudimi vedla 3:0 a tři minuty před koncem ještě 4:2. Úřadovali Wilde a Novak. Prvně jmenovaný dal dva góly, druhý pak jeden a na tři přihrál.

Jenže Chrudim během 37. minuty dvěma trefami vyrovnala na 4:4 a v prodloužení měla více sil. A Slováček s Koudelkou překlopili zápas na stranu ERA-PACKu. Série tak začíná od nuly.

„Myslím si, že je i nyní výsledek férový. V zápase jsme měli více šancí, bohužel jsme jich v první půli hodně zahodili a soupeř si díky vysoké úspěšnosti proměňování příležitostí vypracoval tříbrankový náskok,“ uvědomoval si trenér Chrudimi Felipe Conde.

„První gól Bagatiniho nás vrátil do života. Myslím si, že spousta z nás již ve vítězství nevěřila, hráči však byli fantastičtí a ukázali svá srdce. Skvěle jsme se do zápasu vrátili, po druhé brance jsme ale neproměnili velkou šanci a za ní byli potrestáni. Nepřestali jsme bojovat a byli jsme oceněni vyrovnáním, v prodloužení navíc i otočení výsledku v náš prospěch. Byl to však jen jeden krok, nyní je série vyrovnaná,“ zdůraznil kouč ERA-PACKu.

Nezapomněl ani na skvělé fanoušky, kteří vyprodali halu: „Hlavně chci poděkovat fanouškům, v těžkých časech nás stále podporovali, chtěl bych vítězství věnovat hlavně jim. Věřím, že stejnou atmosféru vytvoří i na čtvrtém semifinále.“

Sparťanský kouč Beni Simitči měl po zápase hlavu v dlaních: „Jsem nešťastný a naštvaný. Nešťastný kvůli zápasu, který jsme téměř vyhráli, když jsme čtyři a půl minuty před koncem vedli 4:2. Samozřejmě jsme si zápas prohráli sami našimi chybami. Každopádně v pátek hrajeme doma a chtěl bych vzkázat Chrudimi, ať se dobře připraví na další bitvu s námi!“

Výsledek 2. zápasu semifinále

ERA-PACK Chrudim – Sparta Praha 6:4pp (1:3, 3:1 – 0:0, 2:0)

Branky: 18. a 37. Bagatini, 29. a 48. Koudelka, 37. Éverton, 47. Slováček – 5. a 15. Wilde, 13. Grbeša, 30. Novak.

Třetí zápas série je na programu v pátek 10. května od 20 hodin v Aréně Sparta na Podvinném mlýně.